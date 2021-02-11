宋詞說「眾裡尋他千百度，驀然回首，那人卻在燈火闌珊處」，許多人面對感情也是晃了一圈才發現對的人就在眼前，如同世紀復合的天后王菲和謝霆鋒，兩人各自歷經一段婚姻後，2014年又再度認戀，演藝圈、名人圈這類例子也頗多，有人一婚和再婚的伴侶都是同一人不稀奇，有人結婚三次，新娘都是同一人。

狄鶯、孫鵬

美魔女狄鶯1998年和小她3歲的孫鵬結婚，生下兒子孫安佐，6年後卻驚爆離婚，2007年兩人破鏡重圓，在關島浪漫再婚，並回到台北補請宴客，請來王偉忠證婚。狄鶯後來上節目分享兩人第一次婚姻破裂主因，原來是因為狄鶯太重義氣，愛結拜姊妹，惹得孫鵬吃醋不滿，導致兩人離婚，二婚後狄鶯曾發誓不再亂認乾兄弟姊妹，卻在一次酒醉時認了王彩樺和狄志杰成三姊弟，酒醒後狄鶯第一時間向老公認錯，並表示以後都會經過孫鵬同意，才維繫住兩人感情。

司馬玉嬌二結二離前夫。（圖／中時資料照片）

司馬玉嬌

歌仔戲花旦司馬玉嬌過去是長壽綜藝節目《天天開心》主持群，但她卻在當紅之際為了家庭淡出演藝圈，未料卻遇到讓她心碎的老公，第一次離婚是因為不想冠夫姓，二次結婚是為了顧及另一半要參加選舉形象，然而對方婚後傳出跟多名女子過從甚密，讓司馬玉嬌心死決定離婚，並揚言不可能和前夫三度復合。

孫興、林美貞二度結婚後最近傳出感情生變。（圖／中時資料照片）

孫興、林美貞

孫興1990年代來台發展，接連演出《希望之鴿》、《家有仙妻》走紅，婚姻方面他和第一任太太莫琳1985年結婚，11年後離婚，2001年和林美貞結婚，2007年離婚，2015年傳出兩人重修舊好，二度登記結婚，兩人情牽多年，外界都以為兩人算是真愛，未料近年孫興傳出跟其他女生互動親密，林美貞被問此事，冷淡回應：「這是他的事情」。

顏寬恒3次結婚新娘同一人。（圖／中時資料照片）

顏寬恒

顏清標的兒子顏寬恒年輕時和陳麗凌結婚，2014年傳出兩人其實離婚過兩次，某年選立委前才又復合，決定第3次登記結婚，顏寬恒後來證實有這件事，坦言是兩人年紀小時不懂事，太容易發生爭吵，才會選擇分開，但每次離婚都經過深思熟慮，如今夫妻感情深厚，「我們的感情會更穩固、更成熟，我請大家祝福我們」。

顏寬恒談家事！爆料在家「越老地位越低」

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(中時新聞網)