今天是除夕夜，也是農曆新年中最熱鬧的一天，不僅有紅包可以拿，一家人聚在一起守歲，熬夜打牌、收看過年特別節目，好不開心，一名網友在網路上分享，在如此熱鬧的除夕夜，遇到不可思議的事情，不過聽了奶奶解釋卻突然一陣鼻酸。

一名網友在網路上的靈異論壇發文分享經歷，表示小時候身體不好，經常需要吃藥打針，奶奶曾說，因為媽媽在他小時候就跑了，「沒喝夠奶才會這樣」。當時流傳「身體虛弱的人容易看到鬼」，但原PO從來沒遇過，自然不相信這種說法，不過，直到原PO八歲那年，也是除夕夜那天，發生無法解釋的事情。

由於家中習俗，一家人會在除夕那天掃墓，意思是將過世的家人，接回去過年。掃完墓回家，大家一起吃年夜飯，「屋外放著煙火，小孩子有得吃又有得玩」，根本捨不得睡覺，直到回房間後，發現奶奶已經熟睡，原PO便悄悄爬上床入睡，睡到一半突然覺得寒冷，原PO打算拉高被子，這時「突然有一個人，幫我把被子蓋好，祂的手碰到我的脖子，冷到我直打哆嗦」。

以為這隻冰冷的手是奶奶，原PO一把抓住，這時另一隻腳卻踢到奶奶，原來奶奶仍躺在旁邊，原PO說當下並不害怕，大聲問「你是誰啊」，但對方沒有回應，原PO睜大眼仔細看，發現蚊帳外站了一位戴帽子的人，這時才意識到，家裡沒有人是這種打扮，隨即大喊「奶奶，那邊有個人」！被吵醒的奶奶一開燈，戴帽子的人影就消失無蹤。

而奶奶聽完孫子剛剛遇到的事情，一開始以為原PO在作夢，但手中冰涼觸感實在太真實，這時奶奶才說，應該是爺爺回來了，因為爺爺生前總是戴著帽子，也最喜歡抱著孫子，聽完奶奶解釋，原PO說突然不感到害怕，反而有點鼻酸，且「爺爺是不會害我的」。

(中時新聞網)