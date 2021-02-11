今年農曆春節假期自10日起一連7天，《中時新聞網》提醒讀者，高速公路相關疏導措施將從10日開始陸續實施，包括夜間暫停收費、匝道封閉；初一至初五有高乘載管制；其他還有匝道儀控、開放路肩等，建議民眾上路前透過1968查詢路況，「當個聰明用路人」。
今天是農曆除夕，傳統上返鄉團圓的日子，高速公路不論國道1號或國道3號，主要車潮都出現在南下方向。今清晨5點過後恢復收費（75折）；鼓勵分流，走國道3號新竹系統至燕巢系統的用路人，可再享8折優惠。
交通部高速公路局公布11個重點路段，實施「精進式匝道儀控」：
1.國1楊梅至新竹南向
2.國1苗栗至豐原南向
3.國1彰化系統至埔鹽系統南向
4.國1台北至大華系統北向
5.國1三義至頭屋北向
6.國1彰化系統至后里北向
7.國1西螺至埔鹽系統北向
8.國3土城至大溪南向
9.國3快官至霧峰南向
10.國3後龍至西濱北向
11.國3往國5雙向及國5南向
另外國道5號往石碇、坪林入口的南下方向，中午前實施匝道封閉。明天大年初一，國道將實施高乘載管制，匝道封閉也會擴大，提醒用路人注意。
(中時新聞網)
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