回憶殺》女星崔佩儀是綜藝節目的常客，身為幸福人妻、媽咪的她，其實是選美出身，崔佩儀當年參加「高雄港都小姐」踏入藝界，並在電視劇《花系列》中演壞女人或富家千金打開知名度，不過崔佩儀婚後因產後身材沒瘦回去，她還曾被酸「三世豬靈」而大受打擊，隨著崔佩儀積極減肥，現在崔佩儀已成功瘦身，整個人美回當年花旦。

56歲崔佩儀在21歲時入圍「高雄港都小姐」，臉蛋清純、身材纖瘦的崔佩儀，因而被發掘、踏入藝界，崔佩儀接著轉戰戲劇圈，並在電視劇《花系列》中飾演壞女人或富家千金，崔佩儀把反派角色演得活靈活現，讓她嘗到走紅滋味，隨著崔佩儀2001年和韓裔美籍老公Sam結婚、生下兒子貝克宇，崔佩儀就淡出演藝圈，專心當人妻、人母。

崔佩儀在電視劇《花系列》把壞女人、富家千金，演得活靈活現，也讓她嘗到走紅滋味，圖為崔佩儀在1999年出席《君子蘭花》慶功活動。（圖／本報系資料照片）

不過崔佩儀產後身材卻沒瘦回去，原本淡出演藝圈的她不在意，心思全放在兒子貝克宇身上，不過崔佩儀卻遭酸「三世豬靈」，加上她意識到健康的重要，也讓崔佩儀下定決心要減肥，她透過飲食和運動慢慢改善，體中從8字頭瘦到6字頭，一口氣狂瘦近20公斤。

崔佩儀婚後專心於人妻角色，專心栽培兒子。（圖／本報系資料照片）

瘦身有成的崔佩儀變得苗條許多，不只身形小一號、腰身現形，臉蛋更是出現尖下巴，崔佩儀看起來就像年輕10歲，崔佩儀還曾被網狂讚：「過去花系列女主角回來了耶~超美~」、「好美又好瘦」，崔佩儀也曾發文直呼：「老公看我瘦下來慢慢回到1999年談戀愛的老婆，特別的（地）開心」。

崔佩儀近期重回戲劇演出。（圖／本報系資料照片）

崔佩儀不只外型亮麗，她近期也在戲劇《跟鯊魚接吻》、《廢財闖天關》，以及大愛新戲《你好，我是誰》有演出，崔佩儀雖然因工作超忙碌，不過她有老公疼愛以及成熟懂事的兒子，崔佩儀可以說是婚姻、事業兩得意，幸福模樣羨煞眾人。

(中時新聞網)