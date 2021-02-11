丹麥力拼能源轉型，也瞄準歐洲新能源電力需求，計劃在國土主體日德蘭半島以西離岸80公里，打造該國史上最大人工島當風場，會採浮島結構，最終將擴充到46公頃，即相當於1.7個大安森林公園大，發電容量10百萬瓩(GW)，足供1000萬戶歐洲家庭用電。

此人工島尚未命名，但開始會只有12公頃或18個足球場大，容量3百萬瓩，將安裝約200座風機，耗資是數十億美元。而最終46公頃、容量10百萬瓩預計成本約2100億丹麥克朗(約340億美元或9500億台幣)。

這座新能源島將是公私合營，但丹麥政府會持有多數股權，計畫會讓丹麥所擁有海上風機數量增加3倍，預定2033年完工。除了供電，能源島也會將風電用於製造氫能燃料。此外，也會在另個小島再建立1座容量2百萬瓩的再生能源中心。

丹麥風電大廠沃旭能源(Ørsted )前身就是丹麥石油與天然氣公司，率先轉型，政府設立目標則是到2030年碳排放比1990年減少70%。北歐國家於去年12月永不再於北海探勘石油、天然氣等化石燃料，而丹麥是其中最大產油國。丹麥氣候、能源和供應部長尤根森(Dan Jorgensen)說：「如果我們不再靠石油賺錢，要轉型綠能，就得建設。」

歐盟設定的海上風電容量目標，2030年是達60百萬瓩，2050年達300百萬瓩，丹麥政府稱以其不到600萬人口來看，人工能源島計畫無疑對歐洲海上風電貢獻巨大。

人工島不論結構為何，依《聯合國海洋法公約》，不具備島嶼地位，即不得據以畫分領海，只有沿海國家可以製造，不過在公海上任何國家都可以建造人工島。

(中時新聞網)