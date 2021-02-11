新北市三重區有一名美女里幹事賴憶翎，曾參與演出新北市民政局《防疫英雄》短片，氣質甜美的外型，加上親切的服務態度，讓阿伯也被擄獲，為了想讓她「再量一次體溫」，竟在區公所內特地繞道。

28歲的賴憶翎水汪汪大眼睛加迷人酒窩，外型相當亮眼。媒體去年報導，2月至4月期間，賴憶翎關懷3、40個居檢對象，除了解其健康狀況外也處理送餐、送防疫手機等事宜。人美心也美的她，接受民眾洽詢時態度相當親切，更有阿伯因想再被她量一次體溫，刻意在公所繞道。

賴憶翎印象最深刻的個案，是去年4月底一名從國外返台探望病危父親的男子，她透過電話安撫男子情緒，同時向防疫中心陳情，而該男子也在第5天檢驗陰性後，得以獲准到醫院探視父親1小時，雖然男子父親在他居檢最後一天時過世，但也相當感謝市府。

此外，賴憶翎也參與新北市政府民政局《防疫英雄》短片，飾演協送藥品人員，另三名同事則分別為協送三餐、民生物資、關懷包等，解決居家檢疫民眾的各種疑難雜症，呈現居家檢疫關懷中心第一線人員的工作內容。

新北市政府民政局-防疫英雄

(中時新聞網)