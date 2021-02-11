莊姓男子在高雄市開設推拿館，平時都會戴手套的他，某次竟沒戴手套替女客阿芳（化名）推拿，不僅按壓阿芳雙乳，還搓揉她鼠蹊部，阿芳不堪受辱提告。橋頭地院判莊男無罪，然上訴二審大逆轉，高雄高分院認為莊男違反職業道德及病患對他的信任，且犯後態度不佳，未與被害人和解，依強制猥褻罪，判處有期徒刑1年。目前全案上訴最高法院審理中。

根據判決書內容，阿芳是莊男的10年忠實客戶，她指莊男都會戴手套進行治療，因他曾說「性騷擾就是這樣來的」。但阿芳指控，2018年9月某日下午，她前往接受推拿，莊男竟然罕見地沒戴手套，對她的胸部大力按壓，之後還搓揉她鼠蹊部。

更誇張的是，阿芳感覺恥部濕濕滑滑的，張眼一看發現莊男正用舌頭舔她恥部，她立刻緊拉短褲，斥責莊男中醫學偏了，但莊男竟回「口水也可以治療」。

事後阿芳提告，莊男否認犯行，反指阿芳離開半小時後，帶著先生前來指控他性騷擾，還向他要求6000元和解。他因想息事寧人，事後才會傳簡訊給阿芳「我願意跟你私下和解，你的條件是什麼」、「條件1 賠你6千元條件2 推拿永遠不用錢2選1 我很有誠意的，跑法院很辛苦的，你想一下」等語。

橋頭地院判莊男無罪，檢察官不服上訴。高雄高分院審理認為，莊男在案發後、警察尚未到場前就拆下推拿館布條、看板，暫時歇業；警方到場時，曾表示阿芳先生說要讓他身敗名裂、無法立足，但他暫時不對阿芳先生提恐嚇告訴等種種反應不合常理。

若莊男真的沒有不當舉止，受到極大冤曲應該會生氣、憤怒，不需要立即妥協、退讓。但莊男不但沒有被冤枉後生氣、憤怒的反應，反而立即停止營業，並積極與告訴人聯繫，主動提出和解方案，且對於告訴人之夫之恐嚇行為表示不予追究，種種舉動均違反常情。

因此認定莊男犯罪事證明確，撤銷一審無罪判決，改依強制猥褻罪，判莊男1年有期徒刑。目前全案上訴最高法院審理中。

(中時新聞網)