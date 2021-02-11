歌手陳予新與藍帶主廚powell共同主持的YouTube節目《同食》第五集，為迎接農曆新年即將到臨，特別做了家鄉味年菜，準備諧音「步步高升」的芋頭糕，以及澎湃的「海鮮俱樂部」，陳予新覺得現代人生活忙碌，過年願意自己煮的家庭越來越少，但她認為年夜飯一定要有親手做的年菜，一家人共享熱騰騰飯菜與過年氣氛，才有過年的感覺。

過年除了期待放長假外，更多人期待的，是年節時天天跟家人親戚享受滿桌的年節料理，而無論是親手準備的，還是大家一起上餐廳吃，每家每戶總有幾道代表料理，一定要在農曆年餐桌上「露臉」，而陳予新的家鄉年菜料理，便是媽媽的招牌「廣式臘味芋頭糕」，主廚Powell 則拿出砸重本的海味料理「海鮮俱樂部」，以及確保人人能吃飽的驚喜菜「日月精華海味麵」。

陳予新初次做芋頭糕，被不吃芋頭的來賓讚「這個我可以」。(陳予新提供)

象徵新的一年能「步步高升」的芋頭糕，是許多人過年期間的最愛，濃郁的芋頭香氣讓人難以忘懷，這也是陳予新每年過年過節，陳媽媽都會親手做的一道招牌料理，陳予新透露小秘訣，表示芋頭糕放到隔天再拿來煎，會更香更美味。

而這集《同食》所做的廣式臘味芋頭糕，是陳予新第一次嘗試的處女作，過程中她不斷回想媽媽教的食譜，以及自己很喜歡的粵菜師傅「大師姐」所做的芋頭糕風味，兩相結合來做出予新版本的芋頭糕，剛蒸完她一度擔心成品太軟會變成芋泥，以為做失敗了，所幸是因為芋頭糕要放到冷卻，才會成形，只能說要從無到有做出這道料理，非常有挑戰性！但來賓品嚐後，都說這芋頭糕芋香滿滿超厲害，連平常不吃芋頭的來賓都直說：「這個芋頭糕我可以」。

大廚powell則是繼續發揮大膽創意作風，不惜成本的「海鮮俱樂部」擺盤設計沒話說，還特別訂購乾冰，讓整個料理呈現猶如楊貴妃出浴、八仙過海的氣場，放上應有盡有的海鮮，讓來賓眼睛為之一亮，狂讚嘆：「海鮮聞起來超鮮、超好吃」，加上大廚特調醬料，讓「海鮮俱樂部」畫龍點睛，正當來賓們吃得心滿意足時，powell竟又端出用整盤「海鮮俱樂部」所收集的湯汁、再加入其他食材所調配的「日月精華海味麵」，讓來賓直說今天痛風也值得啊，畫下完美句點。

(中時新聞網)