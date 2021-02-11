辦年貨，幾乎家家戶戶都會採買一些豬肉往冰箱塞，但常常冰到最後，肉都變得又乾又柴，到底豬肉買回家後要如何保存最好？專家提醒，豬肉千萬別直接放冰箱，多數人都不知道，冷藏或冷凍前多一個步驟，可以讓豬肉保鮮，又不容易變柴。

搜狐號《小茉莉美食記》專欄指出，多數人將豬肉買回家後，都直接放進冰箱，但冰過一段時間後會發現，豬肉表面會有一層厚厚的霜，雖然沒有變質，但煮熟後口感和味道會變差，主要就是因為保存過程中水分流失。

《小茉莉美食記》點出，不想讓豬肉變乾變柴，關鍵在於放冰箱前，一定要在豬肉表面塗上一層食用油，這樣不但可以隔絕空氣，還可以鎖住豬肉的水分，但多數人都忽略。

《小茉莉美食記》並分享下列正確保存豬肉的6大步驟：

1.分割豬肉

按照自家每次的用量，將豬肉分割成小塊，每次吃多少就解凍多少，這樣可以避免豬肉被反復解凍的過程中流失水分和營養。

2.清洗豬肉

豬肉售賣過程中直接暴露在空氣中，容易滋生細菌，長時間保存也容易使細菌深入內部，所以在保存前最好先將豬肉清洗乾淨，並在清水中加入食鹽、白醋和麵粉，浸泡20分鐘，再用清水清洗2-3遍。

3.吸乾水分

用紙巾吸乾豬肉表面的水分，目的是為了防止水分在保存過程中結冰，破壞豬肉的表層結構，影響口感。

4.塗抹食用油

吸乾水分後將豬肉放入盤中，用小刷子均勻塗抹適量的食用油在豬肉表面，可以藉此形成一層保護膜，鎖住豬肉的水分和營養，並且幫助隔絕空氣，使豬肉能夠在長時間內保存風味和口感。這一步驟非常關鍵，也是最多人都忽略的。

5.用保鮮膜包裹

用保鮮膜將抹好食用油的豬肉包起來，或是用保鮮袋，但注意要將空氣排乾淨，避免豬肉表面結霜，影響口感。

6.放入冰箱冷凍保存

上述步驟都處理好後，最後再將豬肉放進冰箱的冷凍庫，每次要吃多少就拿多少到冷藏室解凍，這樣可以讓豬肉吃起來不乾不柴、鮮嫩如初。

前檢察官教分辨 瘦肉精豬「顏色深、油脂少、豬皮連豬肉」

(中時新聞網)