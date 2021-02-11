迎接農曆牛年，Facebook 推出多款新年限定特效，邀請使用者以有趣且獨特的方式拜年，在 Facebook 與 Instagram 上向親朋好友互道恭喜。2 月 11 日起，用戶可陸續於 Facebook App 動態消息上看到春節限定的品牌標誌（Logo）、春節限定虛擬替身貼圖等，更可在 Facebook 上使用新年濾鏡猜新春賀詞。在 Instagram 上，用戶也可找到牛年相關的濾鏡與貼圖，與各地的親朋好友分享年節氣氛與祝福！

台灣新春熱門五大主題標籤（Hashtags）

農曆新年將至，過去一個月（分析週期自2021 年 1 月 5 日起）全球有超過 2,400 萬用戶在 Facebook 上討論農曆新年的到來，主要分享的主題包含食物、禮物、居家擺飾、十二生肖新年運勢、傳統表演與服飾。在台灣，討論農曆新年的話題也十分受歡迎，最熱門的主題標籤包含#年菜、#火鍋、#紅包、#春聯與 #拜拜。

從除夕至大年初三，用戶可在 Facebook App 上看到新年限定品牌標誌，同時，用戶將在動態消息頂部，收到新年快樂的通知，以及在瀏覽動態消息中看到「祝您新年快樂」祝賀通知，象徵好運犇來！

用科技遠距拜年 Facebook 推客製化虛擬替身貼圖

如何透過趣味又有溫度的方式在網路上與親友拜年？Facebook 推出多款新年主題的客製化虛擬替身貼圖，包含舞龍舞獅、新年掛飾及紅包。發文時更可選擇兩款過年相關的背景主題，讓大家與各地的親友祝賀新年！

Facebook虛擬替身也有新年版本，讓你可以輕鬆用來跟好友拜年。（Facebook提供／黃慧雯台北傳真）

Facebook虛擬替身貼圖推出新年版本，充滿過年氛圍。（Facebook提供／黃慧雯台北傳真）

Facebook針對農曆牛年在Facebook以及Instagram推出新年濾鏡。（Facebook提供／黃慧雯台北傳真）

為了讓用戶在限時動態上運用趣味的互動方式拜年，Facebook 特別推出濾鏡特效，用戶可以在 Facebook 上體驗用表情符號猜新年賀詞，與親友在年節期間一起趣味猜謎！Instagram 也推出牛年限定濾鏡特效與貼圖，讓大家的限時動態充滿樂趣！

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