每到農曆新年，該包多少紅包給長輩，一直都是熱門討論的話題。一名網友發問，自己年薪50萬以下，換算下來月收入不到4萬塊，親戚間和他同輩的賺得比他多，讓他相當苦惱，不知道該包多少金額給長輩才會不失禮貌。而貼文發出後，不少網友認為面子不重要，「量力而為就好，千萬別為了面子亂給」。

原PO日前在「Dcard」上發文，表示每到過年都相當焦慮，他說自己年薪50萬以下，而兄弟姊妹們都賺得比他多，每年過年碰到這些親戚，都會感到相當自卑，加上伯父、叔叔們很愛問有關工作類的問題，而今年過年他一共要包出5份紅包，分別是給父母、阿公阿嬤、外婆。

而原PO擔心包給長輩的紅包數字不漂亮，因此上網徵求網友的建議，不少人網友熱心回應，「我要包4包，一人2千8百元」、「3600或6600吧」我包給爸媽各6千元，爺爺、奶奶、外公、外婆都是2千，弟弟1千，加一加2萬1」、「我是爸媽各6千6，但平常每個月沒有給孝親費，提醒你一點，每年價錢只能維持或是往上，不能往下喔」。

不過大多網友則是建議原PO量力而為，千萬不要逞強，心意最重要，「心意到就好，長輩知道 平常孝順比較重要」、「量力而為就好，千萬別為了面子亂給」、「我同事包給爸媽1千2給你參考，量力而為就好，不要打腫臉充胖子，搞得自己沒生活品質」、「量力而為，我是因為爸媽薪水比我少，才需要每個月多幫忙一些，如果你沒有這個疑慮，盡力就好」。

(中時新聞網)