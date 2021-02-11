除夕是闔家團聚的大日子，命學專家楊登嵙老師特別分享除夕6招開運大法，除了常見的貼春聯、圍爐、壓歲錢，還有講究的過火盆、辭歲儀式，學會這幾招，即可在除夕這天為新的一年開運、旺財，特別要注意的是拿到壓歲錢不能立刻花掉，否則將影響來年財運。

2021新春發大財！命理師曝3生肖旺旺來靠這招

▍第1招：貼春聯

家中用紅色的春聯來裝飾最能夠帶來喜氣，特別是一些大吉大利的吉祥話。家中若有喪者則忌貼紅色春聯，或不貼春聯。

▍第2招：辭歲儀式

神明前及公媽靈前，堆疊柑塔、供年粿、春飯，春飯是在飯上插春字剪紙、紙花，「春」諧音台語的「剩」，有歲月餘糧，年年食不盡的吉祥意義。以五味碗拜門口及拜地基主，用春飯拜灶君、床母。

▍第3招：過火盆

過火盆是除舊佈新的意思，在庭院或門口外點燃一個炭燒之火爐，等炭火燒旺之後放在門口前，全家人不分男女老幼，一一跨過火盆，同時也有將過去一年當中倒楣的事情全都燒掉，來年人人興旺之意。然後將此火爐放在家裡的客廳或房子中央處，讓火爐之熱氣、陽氣能燻熱整個屋子，熱氣、陽氣能消除屋內之雜氣及穢氣，進一步提升宅運，但記得房屋要保持通風。

▍第4招：圍爐

圍爐桌下放置一個火爐，火爐的四周可多擺8枚錢幣，代表「財運興旺」，能夠招來好運氣。年夜飯應該慢慢食用，而且每一道菜都應要嚐上一口。長年菜取其長壽之意，韭菜取「久」諧音，魚圓、肉圓取其團圓之意，菜頭取好彩頭之意。如果有出門在外的家人趕不回來團圓時，則要空出一席，將那人的衣服放在座位上，表示全家團圓的意思。

▍第5招：壓歲錢

拿到紅包之後可以放在枕頭下睡覺，壓歲錢在初五以前千萬不要花用，這如同「發財金」，過完年再將壓歲錢存到自己的銀行戶頭，能夠帶來財運。

▍第6招：守歲

分完壓歲錢之後，闔家團圓坐在爐邊談笑歡樂，通宵不眠等待天明，稱為「守歲」。當夜家中要保持燈火通明，傳說守歲能讓自己的父母長壽，所以守歲又稱作「長壽夜」。也有人說「睏」就是「困」，因此除夕夜守歲不睏，來年就不會「窮困」。其實「守歲」是不要子時（晚上23點至凌晨1點）前就去睡覺，也不是喜歡打牌的藉口，打牌通霄到天明。

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(中時新聞網)