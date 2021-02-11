一位女子在臉書上分享與男友遇上的難題，她透露男友是香港人，要求她辭職並離鄉背井，飛去香港同居試婚，但跨國婚姻須考量的實在太多，女子則因為3項原因相當猶豫，上網求解諸位網友。

一位女子在臉書專頁《靠北男友2.0》投稿，7日上午刊出的貼文指出，她與男友分隔台灣與香港兩地，在一起將近3年的時間，因為疫情緣故已1年沒見面，感情維繫上沒發生太大的問題，但男方近期卻提議，希望她能辭去台灣的工作前往香港，並以結婚為前提同居試婚。

對於男友的提案，女網友自陳，情侶兩人平時花費為AA制，她在台灣工作的月薪價碼約7萬元，她若真的前往香港，需要重新尋找工作，也需重新審視飲食與生活開銷，並不曉得是否能良好適應。

其中最讓女網友猶豫不決要不要去香港的三個關鍵點，第一為，男方曾經隱瞞，她說明有次男方與友人出遊時，刻意不提同行的其中一位友人，是她非常討厭的男性；第二，男方對金錢敏感，有次她委託男友代買東西，該日午餐女方的女主管也同行，結果餐後一行人散會不到五分鐘，她就接到男方的電話，詢問「啊我忘記還有什麼錢1000塊」，男友的電話令女方的主管相當詫異，直說男友也太愛計較。

第三，男方認為她去香港生活並不是犧牲，女網友解釋，她認為去香港是犧牲自己在台的工作與人脈，男友則認為，她是為了彼此的未來，並不是單方面犧牲，而女網友卻無法被男方的說法說服。

最後，女網友則在文末提到男友的優點緩頰，包括，不說他人壞話、主動約她父母吃飯，經常聯繫陪伴以及吵架時從不惡言相向，同時發問網友，「請問如果是你們，會為了另一半過去嗎？」

貼文刊出後，不少網友留言分享看法，「是我不會過去，除非妳能在香港找到工作，不然男人是靠不住的」、「怎麼不他來台灣，從0開始呢？！」、「不會過去，為什麼不是他過來，真正愛你的人才不會自私要求你，而不是他做選擇，卻要你選擇」；也有多位香港人站出來勸話，「不要過來香港，香港沒台灣好，我是香港人」、「不要來香港，香港變了，他要求你去香港太奇妙......現在香港人都想要離開香港」。

但也網友認為原PO所言有些奇怪，並認為第一二點男方都很正常，不應該要求對方一起討厭自己討厭的人，另外金錢觀能不能接受自己定奪即可，不應該詢問局外人。

(中時新聞網)