準備「牛」轉好運了嗎？新的一年就從好好拜年開始！迎接農曆春節，LINE貼圖推出「拜年COW貼圖」新春限定活動，讓用戶透過年味貼圖向親友拜年，即使相隔兩地也能即時傳遞心意。無論自用或送禮，活動期間凡購買任一指定貼圖，可獲得扭蛋1顆，有機會獲得「Gogoro 3 Plus」、「iPhone 12」、「LINE酷券-西堤牛排套餐」及「LINE代幣2021枚」等大獎。此外，擁有活動貼圖的用戶還可參加集章領紅包活動，爭取LINE POINTS與各優惠序號獎項，快來試試手氣吧！

LINE貼圖攜手眾多知名貼圖創作者，重磅打造「拜年COW貼圖」新春限定活動，一口氣推超過360組全新活動貼圖，讓民眾依據個人風格選擇不同貼圖拜年！角色紛紛穿上新年裝，「無所事事小海豹」、「貓貓蟲咖波」、「醜白兔」、「白爛貓」等特地換上牛牛裝，充分展現呆萌又有個性色彩。嫌拜年老套想要有新梗？那絕對不能錯過超帶勁的「美美」、真心誠意的「春天先生」還有諧音祝賀高手「豪華水果禮盒」等超有梗貼圖。當然拜年一定不能忘記長輩，這次活動貼圖包含最受長輩喜愛的「小沙彌」，還有可愛到融化你心的「喵皇米香」與「好想兔」等高人氣角色，現在就用這些爆款貼圖傳送溫暖與關心，拉近世代距離！

「白爛貓」換上新年裝過牛年。（LINE提供／黃慧雯台北傳真）

「無所事事小海豹」變身超萌牛牛賀新春。（LINE提供／黃慧雯台北傳真）

台灣史上第一次！除了新春限定貼圖之外，在主頁上LINE貼圖小舖的圖示更首度換上新裝。LINE主頁中貼圖小舖的圖示將期間限定「牛」轉形象，這是LINE貼圖第一次針對特殊節慶換上專屬的服務圖示，與台灣用戶一起歡喜迎接牛年到來，要以最應景的可愛模樣融化你的心，為新的一年增添喜氣，與用戶們一同歡慶新年時刻。

台灣時間2021年02月09日10:00至2021年02月16日23:59期間，凡在本活動期間內購買或被好友贈送1組「拜年COW貼圖」活動指定貼圖，將會自動被加入「LINE貼圖活動通知」官方帳號並收到活動訊息通知，本活動共有兩大任務，任務一：每購買或贈送1組活動指定貼圖，即可於「LINE貼圖活動通知」官方帳號收到一顆扭蛋，於扭蛋開啟期限前點選「開啟扭蛋」即有機會獲得「Gogoro 3 Plus」、「iPhone 12」、「LINE酷券-西堤牛排套餐」及「LINE代幣2021枚」等大獎。任務二：若已擁有活動指定貼圖並同意活動辦法條款者，即可開始參與《任務二》活動。於個人一對一聊天室中每傳送一組活動指定貼圖（重複傳送給同一位用戶不重複計算），即可累積1個章，集滿10個章即可自「LINE貼圖活動通知」官方帳號收到1個拜年紅包，點選「開啟拜年紅包」即有機會獲得LINE POINTS及各優惠序號，每個LINE帳號最多可獲得10個拜年紅包。

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