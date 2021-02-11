牛年即將到來，身為家中一份子的你，今年是領紅包還是發紅包的機會更大呢？如果你期待能夠收到額外的紅包，除了向上天祈禱之外，各大電子支付平台今年也將祭出多元有趣的電子紅包，等你來搶唷！

【悠遊付推出市長紅包 限量50萬份】

疫情下，如何拚防疫又能同時好好過年，確實是不小難題。為了避免近距離接觸，台北市政府今年與悠遊付合作，只要註冊開通即可領取柯文哲市長紅包，限量50萬份！另外，2/12-2/26（大年初一至正月十五）期間，還有「好神悠遊付」活動讓你可以領取公廟結緣金，新年博個好彩頭。

臺北市市長柯文哲首推線上領紅包。（悠遊卡公司提供）

【新春期間用LINE Pay賺取高額回饋】

習慣使用LINE Pay的朋友注意囉，新春期間1/9-2/21期間「LINE Pay慶豐年」活動，回饋多又多。2021.02.08 - 02.21走春時用LINE Pay在灣中油 (直營站及指定加盟站)加油，筆筆最高享 6%回饋。2021.02.01 - 02.21期間，在家樂福、頂好實體店 (02.05-11限時七天)單筆滿 $2,000享 5%回饋、7-ELEVEN (指定品項回饋)購買春節禮盒，每滿 $500享 50點、四大3C店家單筆滿額最高享 266點、指定運動用品店 (適用門市詳見活動頁面)單筆滿 $2,000享 100點。

2021.01.22 - 02.21期間，Kday(01.16活動開跑)單筆滿 $2,000，享 88點回饋、指定傳統市場 (台北士東市場｜台北南門市場｜台北永樂市場｜台北迪化商圈｜台中第六市場｜桃園興國市場)筆筆消費享 18%回饋、台中指定夜市 (旱溪夜市｜大慶夜市｜太原夜市)攤攤現領現折 $20抵用券，讓你好玩好享受。2021.01.09 - 02.21則是在AsiaYo筆筆最高享 12%回饋、指定飯店餐飲單筆滿 $6,000，最高享 6%回饋。詳情可至LINE Pay官網查詢進一步資訊。

LINE Pay新年活動：Pay你慶豐年。（摘自LINE Blog）

【高市府／彰化縣LINE官方帳號發數位紅包】

高雄市、彰化縣政府與一卡通公司及LINE Pay攜手規劃，透過縣市政府LINE官方帳號，結合LINE Pay Money發送牛年開運數位紅包。高雄市政府將於2月11日（除夕）晚上8點開始，彰化縣政府於晚上9點開始，預計各發送5萬包供民眾搶紅包、搶好運，紅包金額有1元、2元、88元、888元，金額隨機發送（本活動需加入高雄市、彰化縣政府LINE官方帳號好友及註冊LINE Pay Money帳戶，並且使用LINE手機版方能參與線上開運紅包活動，各別縣市政府線上開運紅包活動每個LINE Pay Money帳號均可參加1次）。

高市府、彰化縣LINE官方帳號發數位紅包除夕開搶 最高可得888 。（一卡通提供／黃慧雯台北傳真）

【國泰優惠APP推限量「寶可夢獨家設計商品」還有獨家紅包】

國泰優惠APP推出多款限量「寶可夢獨家設計商品」，每款皆是全球獨家、會員獨享，其他地方買不到！其中以走春必備小物「皮卡丘臉紅紅Bling Bling一卡通」最為吸睛，無論搭公車、捷運或一般消費支付，一「嗶」卡面上皮卡丘立刻臉紅，閃閃惹人愛萌翻路人！

國泰優惠同步推出「有哞有young」紅包三部曲回饋國泰客戶！（1）寶可夢新春紅包：即日起至2021年3月31日，於「每日閃購」專區購買指定寶可夢商品，就有機會抽到「小樹點2021點」紅包。（1點=1元）；（2）初二撒紅包：初二當天所有會員皆可參加抽紅包，iPhone 12、SOGO即享券、小樹點888點等超過千份大獎一次灑出去！（3）領紅包：於活動期間內，凡登入「任務牆」即可領小樹點5點、分享「福氣券」給親友即送3點、邀請好友再送30點（1點=1元）。

【台灣Pay掃碼購物/轉帳/繳費皆可抽最高8888紅包】

110年2月8日上午8時起至110年2月26日止的「Happy 牛 year！送你新春大紅包」活動期間，凡使用台灣行動支付app符合指定交易及金額(包含掃碼購物滿66元(含)以上、行動轉帳888元(含)以上、及掃碼繳費66元(含)以上)，即可於活動期間天天抽紅包，中獎金額有8,888元、888元、88元及8元等約6.8萬個紅包。

除了掃碼／轉帳/購物的台灣Pay紅包，今年台灣Pay還攜手9家金融機構，結合「台灣Pay」Line官方帳號創新發紅包活動，即日起至2月16日只要完成綁定「台灣Pay」Line官方帳號個人化服務，包含註冊會員及指定銀行金融帳戶，就有機會在2月17日收到「新春開工領紅包」訊息，舊戶、新戶一起同慶，發財金8元、18元、28元、58元、88元、168元，總計4萬個紅包等你來領。

送好康！台灣行動支付APP春節抽8,888元現金紅包。（台灣行動公司提供／黃慧雯台北傳真）

【免跑銀行 發數位紅包更時尚】

不少朋友都會趕在新年前至銀行換新鈔，讓紅包充滿新年味！不過今年因為防疫，事實上發送數位紅包既健康又時尚。除了台灣Pay可以行動轉帳發紅包之外，街口支付、LINE Pay Money、台新Richart都可透過連結的銀行帳戶來發出數位紅包，台新Richart還向提供完成開戶並且首次登入Richart App者，贈送牛年新春好禮的100元用戶禮。

金牛年將報到，台新銀行Richart發紅包功能也再度登場。(台新銀行提供)

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