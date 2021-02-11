媒體人趙少康回復國民黨籍，並喊出想參選黨主席、也將直攻2024總統大選，在政壇引爆一波波話題。命理老師詹惟中表示，趙少康「有帝王相」，他分析趙少康的名字指出，他在兔年競選總統，會比預期好很多，但今年的流年運勢則會比較辛苦。他還透過測字，預言趙少康在牛年的運勢。

詹惟中9日在政論節目《57爆新聞》中表示，現在講誰會輸會贏言之過早，因為對手是誰都還不知道，但基本盤來看，趙少康兩邊的法令紋滿深的，跟蔡英文不相上下，這是帝王相、大權在握的基本概念，他的左右面相 是屬於正派的，擔任重要職位大有機會。

詹惟中指出，傳統所謂能居大位者，如皇帝命和皇帝流年、皇帝大運，是差很多的，以趙少康的名字分析，「少康這兩個字，兔年要競選總統，兔屬木，少是不是有一個小一個水一個水川？叫水木相生；康中暗藏水，又是水水相生，對他來說，在那年競選，會比他預計的要好很多」。

不過詹惟中預測，趙少康今年的流年非常辛苦，能不能超越今年那麼多石頭和阻礙、煎熬，必須有所拿捏，「我是他的話我會年底再出現，稍微再沉潛，到牛年底再大爆發，因為老虎年和兔年對他是加分的」。

詹惟中也請節目來賓之一的資深媒體人江中博，從報紙上選出一個字進行測字，江中博選了「戰」。詹惟中指著「戰」字的左邊說，「兩個口，牛有窩，代表安居樂業、有背，團結力量是大的，中間暗藏一個田，牛有田可耕，他有很多事可以做，在牛年當中勢如破竹的做，會造成很大的新聞效應和發揮空間，這裡面暗藏很多丁，丁為火，牛年屬土，火土相生，火燃燒大地產生土，又加分到極致」。

詹惟中認為，這個字代表趙少康在春、夏、秋季會打得很爽好像拳打四方，但冬天帶了一個戈，戈代表被宰的牛，綠營對他的打壓、攻擊會火力全開，國民黨內部也戰火四起。此外，詹惟中也說，雖然很支持趙少康，但從紫微斗數來看趙年的運勢，他對於趙少康的辛苦感到很擔心。

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(中時新聞網)