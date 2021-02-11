春節7天連假到了！許多人會趁這期間在家當沙發馬鈴薯，一位民眾日前逛賣場時，驚見架上居然出現「洋芋片夾」，主打吃洋芋片可以不用洗手，然而貼文曝光後，一堆內行網友都拒用洋芋片夾，認為這樣吃一點都不過癮，直呼「洋芋片不是一把抓、舔手指才好吃嗎」。

一名網友8日在臉書「爆廢1公社」po出一張「洋芋片夾」照片，很好奇真的有人會買夾子吃洋芋片嗎？「我喜歡用手指拿著吃，多開心啊」，引起網友熱烈討論，有人覺得洋芋片夾是怕油膩的人的福音，「有時候會！怕沾到遙控器或手機」、「在哪看到的，想買…打電動的時候很好用」、「有時候懶得洗手，乾脆就不吃了」、「手刀入手」，但也有人說「用筷子就好了！不會沾的手油油」、「我都用筷子，因為要打字不方便」。

然而，許多內行網友認為，洋芋片就是要一把抓起來才好吃，拒用洋芋片夾，「一定要用手，吃完還要舔自己手指，跟吃奇多一樣」、「用夾子吃太慢了，直接抓吃才爽」、「吃洋芋片重點不是在最後的舔手指嗎」，還有人連手都不用，直接把洋芋片往嘴巴倒，既不會手油油，又可以大口吃洋芋片，一舉兩得。

(中時新聞網)