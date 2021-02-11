美國前總統川普的辯護律師蕭恩一喝水就摸頭 令許多網民不解

美國參議院周二以「煽動叛亂」為由，投票通過對前總統川普展開彈劾審訊。而代表他出庭的律師，有蕭恩（David Schoen）和卡斯托（Bruce Castor）。

據《紐約郵報》（New York Post）和《克利夫蘭猶太新聞》（Cleveland Jewish News）報導，其中蕭恩在發表開庭陳述，極力主張彈劾前總統違憲時，每喝一口水，就要摸頭頂一次。有好些觀看直播的網友注意到，他似乎有很不尋常的喝水習慣。有人甚至說，他可能是要防止假髮掉落。

總之，蕭恩這個頻繁的小動作引發網上熱烈討論。然而，他會不斷出現這舉動，或許和虔誠的宗教信仰有關。猶太教律法專家葛奈克（Menchem Genack）說，由於蕭恩是嚴守教規的猶太教徒，因此無論什麼時候，只要進食或喝水和飲料，就必須以手蓋住頭頂，並說祝禱語。

Why Trump lawyer David Schoen covered his head with every sip of water https://t.co/ufmemdBtdi pic.twitter.com/TekASNMe80 — New York Post (@nypost) February 9, 2021

葛奈克指出，每當猶太教徒飲食時，都會祝禱，以感謝上帝。而他們通常會用圓頂無邊的亞莫克帽（yarmulke）來蓋住頭頂，以表示尊敬，承認有人在自己之上。不過，他說，由於蕭恩出庭時頭上沒戴亞莫克帽，因此可能想要起碼用手來覆蓋頭頂。

(中時新聞網)