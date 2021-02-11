美國前總統川普的辯護律師蕭恩一喝水就摸頭 令許多網民不解

美國參議院周二以「煽動叛亂」為由，投票通過對前總統川普展開彈劾審訊。而代表他出庭的律師，有蕭恩（David Schoen）和卡斯托（Bruce Castor）。

據《紐約郵報》（New York Post）和《克利夫蘭猶太新聞》（Cleveland Jewish News）報導，其中蕭恩在發表開庭陳述，極力主張彈劾前總統違憲時，每喝一口水，就要摸頭頂一次。有好些觀看直播的網友注意到，他似乎有很不尋常的喝水習慣。有人甚至說，他可能是要防止假髮掉落。

總之，蕭恩這個頻繁的小動作引發網上熱烈討論。然而，他會不斷出現這舉動，或許和虔誠的宗教信仰有關。猶太教律法專家葛奈克（Menchem Genack）說，由於蕭恩是嚴守教規的猶太教徒，因此無論什麼時候，只要進食或喝水和飲料，就必須以手蓋住頭頂，並說祝禱語。

葛奈克指出，每當猶太教徒飲食時，都會祝禱，以感謝上帝。而他們通常會用圓頂無邊的亞莫克帽（yarmulke）來蓋住頭頂，以表示尊敬，承認有人在自己之上。不過，他說，由於蕭恩出庭時頭上沒戴亞莫克帽，因此可能想要起碼用手來覆蓋頭頂。

川普氣炸了 被自家彈劾辯護律師戳到最痛處超不滿
川普痛恨背叛 卸任後找到最大嗜好
拜登一上台就動手 除掉川普最愛
文章來源：Why Trump lawyer David Schoen covered his head with every sip of water
文章來源：Why did Trump’s impeachment lawyer David Schoen keep putting his hand on his head?

(中時新聞網)

#川普 #彈劾 #辯護律師 #參議院 #美國