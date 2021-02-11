全球爆出車用晶片大缺貨，美日德等大型車廠紛紛宣布減產，並向台積電求援要求供貨，其實部分韓國車廠也面臨晶片荒，然令外界好奇的是，三星在這波車用晶片缺貨潮中卻相對低調，原因在於車用晶片利潤低，並非三星主力品項，韓廠產量也很少，所以難以使力。

美國通用汽車位於美國、加拿大及墨西哥的3處工廠暫停生產，韓國通用也因缺料問題，本周起產線將減半。目前車用晶片缺貨潮已燒向半導體大國南韓。

中央社報導，韓國車廠現代和起亞汽車，因日本出口限制早已提前備貨，聲稱目前生產不受影響，業界人士透露，現階段3到6個月生產不成問題，但若晶片缺貨持續，韓國車廠也難置身事外。

在這波車用晶片荒、各國紛紛點名要求台積電協助供貨之際，製程技術努力追趕對手台積電的三星卻顯得相當低調，一付事不關己，業內人士表示，車用晶片較其他3C資訊產品利潤來得低，三星投入生產較少，因此產量相對有限。

韓國IC設計業者開發的車用晶片僅2.2%委託當地代工生產，韓國車廠考量安全性和價格，長期向德國英飛凌（Infineon）、荷蘭恩智浦（NXP）、意法半導體（STMicroelectronics）等海外業者購買，但這些歐洲晶片大廠雖有產能，部分仍下單給台積電代工。

如此看來，韓國車用晶片技術和產能高度依賴海外，也是影響車廠採用國產車用晶片的原因之一。

(中時新聞網)