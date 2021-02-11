去年底航運族群展開10年難得一見大行情，不少投資人搶當「航海王」而追高，未料近期股價漲多回檔，一票小散戶卻變成搭上「海盜船」，套牢在高點的人還有機會解套？分析師指出，從技術面來看，目前進入打底階段，短線結構尚未正式翻多，以長榮為例，2/23前後若能站穩月線，搭配10日線上揚助攻，將有機會進一步轉強。

受疫情影響，缺船、缺櫃、缺人成貨櫃航運運輸瓶頸，今年有新船加入的長榮、陽明、萬海將成為這波貨櫃航運缺貨的大贏家。不過，近期貨櫃航運股漲多回跌頗重，長榮、陽都一度殺到季線，除了籌碼凌亂，包含長榮47萬張ECB轉換的外資賣壓外，市場也傳出，運價漲勢將在農曆前後觸頂，提醒相關股票的股價可能到頂，而之前買在山頂的股民怎麼辦？還有機會解套？

微股力認證分析師范振鴻表示，貨櫃航運有其景氣周期，每年Q4~Q1是傳統淡季，Q2~Q3則是相對旺季，原因在於Q3~Q4是電子消費性產品旺季，加上之前延後出貨的業者仍須出貨，因此貨櫃航運需求難以緩減，預期在Q2後，航運股行情有可能再起。

范振鴻指出，從技術面來看，貨櫃三雄目前處於打底階段，短線結構尚未翻多。以長榮

為例，5日封關收在33.7元，在5日線之上、面臨10日線反壓，若股價夠強勢，2/23前後能夠站穩月線，搭配10日線上揚助攻，將有機會進一步轉強；萬一打底失敗，仍要執行停損動作。他認為，台股有上千檔，其中題材、展望好的公司不少，投資人不必在航運身上決勝負。

(中時新聞網)