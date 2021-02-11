2021年又是韓劇大勢年，不少頂級男女神孔劉、宋仲基、金秀賢、全智賢、宋慧喬、朴信惠等，都將重磅回歸，劇情也相當多元，每部都有成為神劇的預感，也讓劇迷迫不及待趕快看到，以下盤點必追韓劇。

孔劉繼《鬼怪》後，睽違5年再回歸小螢幕。(圖／翻攝自韓網)

《寂靜的大海》

由影帝鄭雨盛擔任製作人，男神孔劉與影后裴斗娜及李準主演，改編自崔恆勇導演2014年同名短篇電影，是一部科幻動作驚悚片，故事描述在未來世界，地球因沙漠化而導致人類缺水斷糧，由孔劉飾演的航太局隊長，帶領太空人菁英到地球以外的地方找尋拯救人類的方法。這是孔劉繼《鬼怪》後，睽違5年再回歸小螢幕，加上堅強陣容，相信播出後又會引爆話題。

《Vincenzo》由宋仲基、玉澤演、全汝彬主演。(圖／翻攝自韓網)

《Vincenzo》

由宋仲基、玉澤演、全汝彬主演，講述從小在義大利黑手黨中生活的男主角，因為權力鬥爭而逃回韓國，他在義大利是足智多謀又冷靜的王牌律師，總是能解決各種棘手案件，遇見了無論什麼手段都要達成目的的女律師，兩人將聯手「以惡制惡」，來實現絕對正義，這是宋仲基久違復出的小螢幕作品，也讓網友相當期待他的表現。

《智異山》卡司堅強，被譽為下半年最受期待之作。(圖／翻攝自韓網)

《智異山》

被譽為下半年最受期待之作的《智異山》，由全智賢、朱智勳主演，斥資320億韓元製作，以韓國國立公園第1號智異山祕境為背景，講述登山者故事的懸疑片，加上是《鬼怪》李應福導演執導、《信號》金銀姬編劇，堅強卡司未演就先引爆話題。

由朴信惠、曹承佑、成東日主演，是韓國JTBC電視台10週年特別企劃的影集。(圖／翻攝自韓網)

《Sisyphus:the myth》

由朴信惠、曹承佑、成東日主演，是韓國JTBC電視台10週年特別企劃的影集，科幻懸疑題材，朴信惠飾演穿越時空、來自未來的人，曹承佑則飾演天才工程師，兩人將一起阻止戰爭拯救世界，演技派的陣容，加上宛如電影的拍攝手法，都讓網友相當期待故事的發展。

去年爆紅神劇《機智醫生生活》將推出第二季。(圖／翻攝自韓網)

《機智醫生生活2》

由曹政奭、柳演錫、鄭敬淏、金大明、田美都主演，去年播出第一季後，在海內外都掀起熱潮，被評為2020最必看的韓劇，描述五個醫生們的日常生活，雖然樸實無華，卻讓人回味無窮，編劇對主角們的細緻描寫，加上演員的精湛演技，把簡單的日常寫實刻劃，絕對是可以帶給大家安慰的一部神劇，因此也讓劇迷期待第二季五人幫之間又會有怎麼的火花產生。

《Penthouse 上流戰爭》將推第二季。(圖／翻攝自韓網)

《Penthouse 上流戰爭2》

《Penthouse 上流戰爭》自去年播出後，就以超狗血劇情創造高話題，集結殺人、婚外情、家暴等元素，揭發富人們的醜陋故事及階級鬥爭，影片點擊量已經突破2.8億，結局收視更是打破近五年紀錄，製作組也宣布將製作第二、三季，讓網友都相當期待。

BLACKPINK成員Jisoo首度出演戲劇，搭檔男神丁海寅。(圖／翻攝自韓網)

《雪滴花》

由《Sky Castle天空之城》導演趙賢卓和編劇柳賢美再度合作，演員陣容也相當華麗，除了男神丁海寅擔任男主角外，南韓人氣女團BLACKPINK成員Jisoo（金智秀）更首度出演戲劇，就擔當女主角，是一部間諜愛情劇，劇情以1987年的首爾為背景，男女主角在動盪時代中相知相惜、彼此相互救贖的愛情故事。

影帝河正宇睽違14年回歸小螢幕。(圖／翻攝自韓網)

《蘇利南》

由影帝河正宇獨挑大梁的《蘇利南》，真人真事改編，描述一位韓國男子「趙奉行」，在南美的蘇利南成為當地毒梟的故事，斥資400億韓元製作，創下韓劇史上最高製作費的紀錄，這也是河正宇睽違14年回歸小螢幕的作品，讓人相當期待。

金秀賢、車勝元兩大男神首度同台飆戲。(圖／翻攝自韓網)

《那天晚上》

由金秀賢、車勝元主演，翻拍英國BBC在2008年播出的《司法正義》，內容從一起女子殺人事件說起，金秀賢飾演誠實平凡大學生，一夜之間變成殺人案的嫌疑犯，而車勝元則飾演唯一向金秀賢伸出援手的三流律師，兩大男神首度同台飆戲，屆時會碰撞出什麼樣的火花，也讓劇還未播出就先造成轟動

宋慧喬時隔5年再和《太陽的後裔》編劇金銀淑合作。(圖／本報系資料照)

《The Glory》

韓國金牌編劇金銀淑全新力作《The Glory》，找來宋慧喬當女主角，這是兩人在《太陽的後裔》後，時隔5年再度合作，有別以往童話故事般的愛情，而是集中在「復仇」和「社會議題」上，與《青春紀錄》的安吉鎬導演合作，100%事前製作，雖然其他角色還未定，但已經備受外界期待。內容講述夢想成為建築師的女主角，高中時因校園暴力退學，之後她成為加害人孩子的班主任，痛快復仇的邪惡又悲傷故事。

(中時新聞網)