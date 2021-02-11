過年到了，民眾紛紛返鄉團聚，大夥在家用餐的機會也變多了。如何煮出口感好的米飯，對家庭煮婦、煮夫皆是一大考驗。有一網友在網路平台分享煮飯撇歩，她的秘密武器既不是蜂蜜、檸檬，也不是滴油或酒，而是多加一杯冰塊。按電鍋前加這一動作，就能做出好吃到令人想哭的Q彈米飯。

原PO在「廚藝公社」提到用電子鍋煮飯的小訣竅，「先把米洗乾淨，再加水，如果是三杯米就加兩杯水再一杯冰塊，如果是四杯米，就三杯水，一杯冰塊，這樣煮出來的飯，粒粒分明，Q彈好吃。」原PO還補充說，記得水跟冰要同時一起加下去煮。她認為此法簡單方便，不用泡又節省時間。

此貼文一PO出，馬上引起婆媽熱議，紛紛留言「長知識」、「哇～第一次聽到加冰塊這招，晚上來試試」、「哇，好像很厲害，下次來試看看」、「好猛喔這招」、「又～奧義」、「厲害，上次看電視日本煮飯達人也是加冰塊」、「加冰塊是日本師傅的tip」。

加冰塊的撇歩很少見，有網友不解是何原理？內行的馬上來解惑，「主要就是因為，米飯裡頭製造甜味的酵素，只要高溫80度時，就會終止分解，加了冰塊，低溫的時間被延長，分解的時間跟著增加，當然米粒就變的甜又Q。」另有網友指出，「加冰塊的用意可能是不讓鍋內水溫升太快，讓米保持低溫加熱，讓溫度滲入米心，且米外部也不會因為加熱過久而變的濕黏，原理就跟煮冷凍水餃中間要再加水降溫的原理一樣！！還有人分享改良版的作法，「我家是洗完瀝乾冰冰箱+冰水蒸，會有一樣的效果！」

不過，有網友回文提醒，炊飯器也是成敗的一大關鍵。加冰是米粒口感會較Q彈，吃起來那種澱粉香特別好。但若用大同電鍋煮的，要整整少一杯水……除非外鍋水超多，不然，米心不透都可能。用大同電鍋或舊式電子鍋也要小心。

(中時新聞網)