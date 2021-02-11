香港首富李嘉誠的54歲兒子李澤楷擁有千億身家，是香港知名黃金單身漢，女星梁洛施為他生下3子，得不到名分，但他卻對交往4年多的小26歲港姐女友郭嘉文相當寵愛。日前郭嘉文更在IG限時動態PO試穿婚紗的短片，令人好奇兩人是否好事近。

被港媒封為「千億女友」的郭嘉文，由於行事低調又節儉不敗金，深受李澤楷的寵愛，年僅28歲財力雄厚，2017年更以１億港幣(約3.6億台幣)價格買下九龍塘逸瓏天池屋豪宅。

郭嘉文深V開到肚臍眼，婚紗照超火辣。(取自郭嘉文IG)

郭嘉文近日更被發現在IG限時動態PO出了與好姐妹試婚紗的短片，影片中她身穿純白婚紗，胸前大開深V直到肚臍眼，甜美臉蛋加上兇猛好身材，讓人捨不得移開目光。由於她的好姐妹還在照片寫下「She said yes」，也讓外界一度以為李澤楷求婚成功，兩人好事近了。

但其實郭嘉文與好友是因為工作所需，才會拍這組婚紗照。但她的好身材就引發香港網友熱議，紛紛留言感嘆「有錢真好」、「有錢連女友都正」、「真的正又有氣質」、「拍婚紗照只是工作，其實是趁機逼婚吧」。

李澤楷身為香港黃金單身漢，傳出的緋聞不少，但唯獨郭嘉文能獲他公開「認證」女友身分。據悉，正是郭嘉文低調與節儉的個性吸引了李嘉誠，郭嘉文的友人更曾大讚她雖然年紀輕輕，行事卻相當成熟，也不像一般港女有公主病。

(中時新聞網)