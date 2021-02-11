不少人家裡都會放存錢筒，定時投錢儲蓄，順便提醒自己謹慎理財，其中又有許多人會選擇玻璃製的可愛造型存錢筒，添增樂趣。一名網友PO表示，鴨子存錢筒不慎摔壞，「頭顱」破了個大洞，結果護理系朋友一招就修好，修復後的照片讓2.6萬網友全笑翻，直呼專業。
男網友在臉書《爆廢公社公開版》貼出3張照片，玻璃製鴨子存錢筒不知何故，可能因故摔到，導致頭部直接開了個大洞，讓裡面的鈔票全都露了出來，配合鴨子的無辜臉，讓許多人心疼不已，看得直呼「牠好可憐的感覺」。
未料就讀護理系朋友使出大絕招，將碎裂的玻璃黏回鴨子存錢筒頭上後，還貼心地在頭上綁了一條三角巾固定，使用的還是最標準的繞至下巴的綁法。
「治療」完畢後的小鴨，可愛模樣融化2.6萬網友，紛紛留言：「也太可愛了」、「一看手法就知道是專業的XD」、「提醒一下，一天至少換兩次藥哦」、「可愛度大幅上升」、「這太有才了」、「比本土八點檔還專業100倍」、「包過得比較好看」、「搭配鴨子表情也太Q了」。
文章來源：爆廢公社公開版
(中時新聞網)
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