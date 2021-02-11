荷蘭啤酒大廠海尼根（Heineken）今天表示，2019冠狀病毒疾病（COVID-19 ）疫情導致營運虧損，因此將在全球裁員約8000人。

由於世界各國實施防疫限制措施，使得酒吧和餐廳關閉，全球第2大啤酒廠海尼根將削減將近10%人力。

海尼根2020年淨損2.04億歐元（約新台幣69.3億元），銷售減少17%至230億歐元，前一年淨利為21億歐元。

去年4月接下海尼根執行長的范登布林克（Dolf van den Brink）表示，海尼根這一年來受到空前的影響，並產生轉變。

范登布林克說，裁員是海尼根重組計畫的一部分，並以在2023年之前省下20億歐元為目標。海尼根旗下品牌包括詩莊堡（Strongbow）和Amstel。

海尼根在聲明中表示：「2019冠狀病毒疾病疫情和政府的措施持續對我們的市場和生意造成實質性影響。」

(中央社)