「華爾街日報」今天報導，美國當局強迫TikTok賣給美國投資人的計畫已遭擱置。目前新任總統拜登（Joe Biden）的政府仍在檢討這個中企熱門影音App的安全風險。

法新社報導，TikTok為北京字節跳動科技有限公司所有。美國前總統川普（Donald Trump）推動強制出售TikTok美國業務，是憂心TikTok和中國其他網路服務與北京政府有關連，因而構成安全風險。

華爾街日報（Wall Street Journal）引述不具名消息人士指出，要求把TikTok美國業務賣給科技巨擘甲骨文（Oracle Corp）與沃爾瑪（Walmart）的計畫，已被拜登政府無限期擱置。

華爾街日報指出，拜登新政府正在檢討資料安全性，以及避免TikTok蒐集的美國用戶資訊流向中國政府的方法，但目前不會立即強迫出售。

美國官員或相關公司未立即證實這份報導。（譯者：楊昭彥）1100211

(中央社)