.@JLin7 gettin' buckets in this first half



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為了尋求再次回到NBA舞台機會，林書豪11日凌晨，也就是除夕這天在NBA發展聯盟(G-League)開幕戰代表聖克魯斯勇士出戰，結果豪哥先發打了30分鐘，投9中4，含三分球投4中2、4罰4中，貢獻18分、5助攻、3籃板及3抄截，可惜勇士104比109不敵引燃隊。

才一開賽，先發上場的林書豪，就傳給隊友投進三分球，完成他在發展聯盟第1次助攻，隨即投進個人在發展聯盟第1個進球，就是三分外線，但他首節只打4分08秒就被換下場休息，卻在首節還剩4分27秒，勇士喊暫停過後再次上場。

林書豪馬上投進第2顆三分球回應，然後站上罰球線兩罰俱中，首節打完，豪哥就摘10分，但勇士31比33落後；豪哥次節幫助勇士打出12比0超前，卻被吹進攻犯規，他一下場後勇士沒多久就處落後17分，畢竟他的隊友都在單打獨鬥。

上半場打完，勇士50比65落後，林書豪半場拿10分、4助攻、1籃板及2抄截；來到第3節，勇士攻守節奏仍然很亂，尤其是普爾、曼尼恩兩名選秀球員，也讓勇士落後到20分，就算豪哥連拿6分，打完前3節，勇士仍以75比92落後。

林書豪末節一開始就用招牌切入拋投取分，幫助勇士逐漸縮小差距，卻在最後5分16秒被換下場休息，就再也沒有上過場，勇士總教練威姆斯擺明要把勝負交給年輕小將決定，儘管勇士雖追到只差3分，這卻是他們所能追近的最小差距。

上季還幫金州勇士打了57場的普爾，雖拿22分，投21中7的命中率欠佳，曼尼恩也投18中6，雖拿17分，手感同樣不太理想，更發生7失誤；引燃隊最受矚目的菜鳥，今年NBA狀元熱門之一的傑倫格林，則拿11分、5籃板及2助攻。

(中時 )