美國去年12月中旬開打輝瑞新冠疫苗，新加坡並非研發國，卻能搶得亞洲開打頭香，真是羡煞苦苦等候疫苗的台灣人。新加坡能如此超前布署，除了國家有錢和投資疫苗眼光精準、政府建立冷鏈效率高，其實還有一闗鍵原因，新加坡有跨國大藥廠設立和轉運中心，台灣卻連一個都沒有，這值得我們思考，為何台灣無法爭取跨國大藥廠來台大投資？

台灣雖好不容易買到2千萬劑，卻要到3月才能進行第一波施打。沈政男在臉書上發文指出，台灣能不能解封，恐怕是一件更困難的事了。台灣現在必須開始思考的是，如果疫苗施打率不理想怎麼辦？民眾特別是醫護人員也必須開始思考，自己要不要打新冠疫苗。

新加坡是亞洲第一個施打新冠疫苗的國家，沈政男分析，新加坡之所以能早早開打，有一原因是近水樓台先得月，幾個跨國大藥廠在那裡設立藥廠或轉運中心，但台灣連一個都沒有，這是台灣在這一波疫苗戰爭中沒什麼優勢的原因。這事情也啟示我們應該思考，為什麼台灣無法爭取跨國大藥廠來台大投資？

但新加坡馬上也會面臨一個難題，民眾施打意願超低。屆時，會不會強制民眾施打？這是有趣的議題。沈政男觀察，指揮中心說國產疫苗在七月就能上市，問題是去年是說今年春天，而更大的問題是，雖然只須完成二期試驗就能緊急上市，但大家敢打嗎？

沈政男認為，歐盟已限制疫苗出口，說他們多麼注重普世價值、人道關懷，根本都是X話！新冠瘟疫暴露了歐美文明的本質，他多次提醒民眾，切莫再傻傻以為阿兜仔的東西都是最好。

(中時新聞網)