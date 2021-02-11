總部位在香港的鳳凰衛視近日傳出因涉及經營P2P網貸爆雷，無法支付利息引爆出借人前往公司總部抗議，2月10日公司正式公佈鳳凰衛視人事大地震，電視台創辦人、董事長劉長樂家族全部遭到撤換，上海社科院書記徐威、央視副台長孫玉勝分別接任董事長及總經理。外界傳言，鳳凰衛視董事長劉長樂的女婿賀鑫主導的鳳凰金融經營P2P網貸爆雷，受害者多達7萬人，涉案金額近百億元人民幣(合台幣442億)。

網上傳言，鳳凰衛視以其媒體公信力多年前開始經營P2P網代業務，吸引了許多信任其電視台形象的觀眾與用戶加入，將資金借予鳳凰金融從事網貸，目前出借人總數已達7萬人，金額高達97億人民幣。但今年9月12日，鳳凰金融突然下架所有金融商品，隨後有多名出借人反映，未再收到鳳凰金融平台到期的本金和利息。

許多出借人向借貸平台反應並進行交涉未獲正面答覆，在網路社群平台抱怨，但因鳳凰衛視招牌老，許多網友認為只是行政疏失，經數月來不斷向平台投訴未獲滿意結果，已有部份出借人集結圍堵鳳凰衛視辦公大樓。據網路上維權群組騰訊QQ群「788717487」透露，鳳凰金融受害人已組織網路社群，多日來相互交換訊息，他們等待鳳凰金融明確回復，卻不什麼都等不到，已決定不再沉默，將團結起來進行維權行動。

鳳凰金融的受害者已在網路組成維權群體，除相互交換信息之外，準備以集體力量進行維權。（圖／微博）

據陸媒《財新網》報導，總部位於香港的鳳凰衛視於2月10日早上公告進行進行高層人事調整。鳳凰衛視2月10日早上發佈上市公司公告稱，目前正考慮委任新人選出任行政總裁一職，以分開行政總裁及董事會主席的角色。不過公告補充說，上述變動也可能不會發生。

而港媒《香港01》傳出，鳳凰衛視新聞部員工證實，上海社科院書記徐威、央視副台長孫玉勝，將分別接任鳳凰衛視董事長及總經理，並已於2月1日公司年會中露面，惟公司未在內部全面公佈消息，劉長樂在年會上仍以董事長身份發言，外界盛傳可能會有重大人事變動，媒體向鳳凰衛視查證則未獲回覆。

鳳凰衛視是由有解放軍背景的劉長樂所創辦，多年來一直由他擔任董事會主席和行政總裁。鳳凰衛視目前是香港股票上市公司，劉長樂為鳳凰衛視第一大股東，持股比例達38.08%。鳳凰衛視的第二大股東為中國移動電訊香港集團，持股比例為19.69%。

大陸自2019年起開始整頓P2P網路借貸公司，到2020年底已清理高達5千餘家，其中有不少公司因涉及違法經營與暴力討債遭到起訴。到去年已有多家著名的網貸公司退場，但鳳凰金融下架網貸業務後，未能妥善處理提供資的出借人利息與本金償還，才引爆抗議與圍堵公司討回本金的事件。網上消息稱，鳳凰金融可能自認後台較硬，但一下子借出的款項又收不回來，原打算以新的優惠方案延緩向出借人還款，但未獲出借人支持才爆發風波。

由於鳳凰衛視由具有解放軍背景的劉長樂創辦，又是上市公司，其旗下的鳳凰金融也打著鳳凰衛視牌子招攬業務，但至今對出借人付息已逾期4個月了，已經涉嫌詐騙行為，也沒有任何一位高層出面說明。外界認為，大陸近年來持續加強對P2P之監管和整頓，鳳凰金融事件並非孤立案例。甚至有消息稱，鳳凰此輪人事變動，未必與其金融爆雷直接相關，暗指創辦人劉長樂與整個主要股東與管理團隊都可能發生重大變化。

據公開資料顯示，鳳凰衛視於1996年3月在香港開播，創辦人及董事會主席為前解放軍軍官劉長樂，2000年6月30日在香港創業板掛牌上市，是在兩岸三地與海外華人圈當中相當知名的衛星電視網絡。而此次可能爆發網貸地雷的鳳凰金融是在2014年8月於北京註冊成立，由劉長樂女婿賀鑫擔任鳳凰金融董事長兼CEO，之後公司註冊地遷到海口。

(中時新聞網)