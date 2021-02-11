根據中央氣象局最新資訊，11日3時53分發生芮氏規模3.9地震，地震深度5.6公里，震央位於高雄市政府東北方72.4公里（位於高雄市桃源區），最大震度高雄市4級。（編輯：楊昭彥）1100211

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半夜晃很大 氣象局憂強震前兆

(中央社)

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