高雄地震規模3.9 最大震度4級 04:492021/02/11 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 根據中央氣象局最新資訊，11日3時53分發生芮氏規模3.9地震。（圖取自氣象局網頁） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據中央氣象局最新資訊，11日3時53分發生芮氏規模3.9地震，地震深度5.6公里，震央位於高雄市政府東北方72.4公里（位於高雄市桃源區），最大震度高雄市4級。（編輯：楊昭彥）1100211 叛逆少年高溫廚房 炸出星級便當 半夜晃很大 氣象局憂強震前兆 (中央社) #地震 #高雄市 #公里 #大震 #規模 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 聯發科 元月營收創歷史次高 04:102021/02/10 財經要聞 2020全台十大建商 寶佳總推案1300億元蟬聯冠軍 09:012021/02/10 房產達人 大陸抗疫差最後一步 04:102021/02/10 時論廣場 林敏雄南港獵地 卡位東區門戶 04:102021/02/10 財經要聞 孤立緬甸軍政府 紐西蘭開第一槍 04:102021/02/10 國際大事 國泰金元月開喜 海賺217億 史上單月新高 04:102021/02/10 財經要聞 世上飛最快的鳥 遊隼俯衝時速390公里 抓到鸚鵡回巢支解 22:462021/02/10 搜奇 南投杉林溪鬱金香迎春 13萬株色彩繽紛爭妍競艷 17:572021/02/10 生活 國道雙向車潮 估初三最高峰 04:102021/02/10 生活新聞 2NE1才驚喜合體慶生 CL母親爆隔日驟逝 18:372021/02/10 娛樂 觀策站：林士清》英國索取CPTPP意圖拓展亞太 13:302021/02/10 海納百川 生活熱門新聞 小年夜也有3大禁忌 做錯恐窮一整年 - 生活 寒流恐這天報到 小年夜變天春雷響 雨越晚越大 - 生活 雷雨鋒面急速接近涵蓋全台 過年降雨高峰時段曝光 - 生活 高雄地震規模3.9 最大震度4級 - 生活 - 中央社 鋒面通過 除夕全台溼答答！基隆北海岸、宜蘭大雨特報 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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