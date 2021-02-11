獲伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」今天對鄰國發動無人機空襲，導致沙烏地阿拉伯機場一架民用飛機起火。但沙烏地當局未立即通報有人員受傷。

青年運動（Huthis）過去已曾對沙烏地發動一系列攻擊，儘管美國重新推動讓長達6年的葉門衝突情勢降溫，青年運動仍未停止行動。

法新社報導，沙烏地國營媒體公布的畫面顯示，攻擊事件後，一架客機側邊出現一個焦黑缺口。而新任美國駐葉門特使蘭德金（Timothy Lenderking）恰於今天與沙國外長費瑟（Faisal bin Farhan Al Saud）在利雅德（Riyadh）會談。

沙烏地國營媒體也釋出無人機殘骸的影像，機場跑道上似乎四散著引擎零件。

控制葉門北部大片區域的青年運動則宣稱，他們以4架無人機攻擊艾卜哈機場（Abha Airport）。

根據路透社，事發之後，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）表示，美方譴責這次攻擊事件。

普萊斯告訴記者：「我們再度呼籲青年運動立即停止這類挑釁行徑。」

(中央社)