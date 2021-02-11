出道8年的林子閎，第一次演出BL劇《永遠的第一名》，與台日混血的楊宇騰組成CP，一人溫柔一人傲嬌，不少甜蜜吻戲讓腐女們看得好過癮。兩人在情人節前夕相約做心型鎖巧克力，互動延續劇中的粉紅泡泡，讓旁人看了都害羞，身為前輩的林子閎賣力炒熱氣氛，讓原先有些緊繃的楊宇騰，不停地被他逗笑。

林子閎和楊宇騰看似一動一靜，其實私下兩人都屬慢熟型，不過林子閎不管是拍戲初期或是接受本刊專訪時，都擔任活絡氣氛的角色，主動開啟話題逗笑楊宇騰，試圖讓對方放鬆。仔細一聽，內容和一般男孩們對話時一樣無厘頭，談笑間就拍出不少充滿CP感的照片。

林子閎和楊宇騰在《永遠的第一名》中組成CP，這是兩人首次接演BL劇。（圖／結果娛樂提供）

親密搭肩 現場升溫

兩人在情人節前夕，一起嘗試手作巧克力，實踐大學餐飲管理系畢業的楊宇騰說：「融化巧克力的溫度控制很重要，也很不簡單。」本刊原先以為他可以當林子閎的小老師，沒想到他竟已四年沒接觸甜點料理，好在有老師殷意婷出手幫忙，先將巧克力豆隔水加熱，接著離火讓兩人獨立操作攪拌。林子閎先是盯著楊宇騰動手，接著起身幫忙，還自然地把手搭在對方肩上，現場氣氛立刻變得微妙。

製作巧克力時，兩人自然的互動散發濃濃甜蜜感。（圖／林士傑攝）

巧克力豆融化後，兩人將巧克力漿倒進擠花袋，準備填滿心型鎖及鑰匙造型的模具。楊宇騰第一時間搶下愛心模具，慢一步的林子閎只能傻傻地問：「你先拿那個，是因為比較好擠嗎？」看楊宇騰壞笑著點頭，林子閎無奈地說：「你就是要在旁邊看好戲。」相較於在劇中總是欺負人的角色，林子閎在製作甜點這關明顯處於弱勢。

有烹飪底子的楊宇騰，製作巧克力時比林子閎上手許多。（圖／林士傑攝）

收禮經驗 少之又少

科班出身的楊宇騰，將巧克力倒入模具時果然架勢十足，林子閎的手勢就顯得有點不協調。一完成自己的作品，楊宇騰馬上轉過身，迅速地幫林子閎把鑰匙模具填滿，還順勢教起對方該以什麼手勢和力道比較好操作；大功告成後，林子閎還笑說，考慮之後自己親手製作甜點送人。

有烹飪底子的楊宇騰，製作巧克力時比林子閎上手許多。（圖／林士傑攝）

聊起過往的情人節，兩人都表示很少收到巧克力，更別說是親手做甜點送人。林子閎說：「念書的時候都沒有收過類似的禮物，以前的我，應該也是會花錢買巧克力，這樣比較快。」在日本長大的楊宇騰，笑說高中讀男校，沒有機會體驗，只收過女性朋友送的友情巧克力。這次難得藉著工作，體驗少女感十足的手作，讓兩人留下特別的經驗。

雖然兩人都是慢熟型，但有林子閎在身邊，讓楊宇騰放鬆不少。（圖／林士傑攝）

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(中時新聞網)