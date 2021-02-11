Great to see @TECRO_USA Rep. Bi-khim Hsiao today. The U.S. is deepening ties with Taiwan, a leading democracy and important economic and security partner. pic.twitter.com/IyZhDTcJGM — EAP Bureau (@USAsiaPacific) February 10, 2021

駐美代表蕭美琴今天與美國國務院代理亞太助卿會晤，是美國總統拜登上任來首次進到國務院。國務院會後表示，台灣是民主領頭羊與重要經濟、安全夥伴，美國致力深化與台灣關係。

美國國務院東亞暨太平洋事務局今天下午推文表示，很高興今天見到蕭美琴，「台灣是民主領頭羊也是重要經濟、安全夥伴，美國正深化與台灣的關係。」

推文同時附上一張蕭美琴與國務院代理亞太助卿金成（Sung Kim）合照，從背景研判，拍照地點就在國務院大樓內。

這是蕭美琴自拜登（Joe Biden）上個月20日就職以來，首次進到國務院。加上國務院東亞局在蕭美琴與金成會晤後，主動公開兩人會面合照，顯示拜登政府有意維持美台過去4年交往熱度與模式，而非將雙邊關係轉為檯面下發展。

據了解，受到先前美台交往限制，過去駐美代表處與國務院官員會面場地皆不得在國務院內，僅能在附近場所，但近年來逐漸鬆綁。

前駐美代表高碩泰去年離任前，就曾在國務院內與時任亞太助卿史達偉（David Stilwell）會面。蕭美琴去年7月底到任後，也曾進到國務院大樓與史達偉、時任國務院國際組織局資深官員普萊爾（Pamela D. Pryor）會晤。

被問到今天與金成的會面細節，蕭美琴告訴記者，兩人談論雙方關注議題，她也有特別帶春聯伴手禮致贈對方。

她稍晚也推文表示，她今天與金成及他的團隊有愉快的會面，雙方談論諸多共同關切議題，反映出美台強健與廣泛夥伴關係，「我也預祝（金成）團隊農曆新年快樂」。

(中央社)