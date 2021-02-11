過年幾乎每餐大魚大肉，再加上許多好吃的零食甜點，很多人過完年假就會瞬間胖上好幾公斤。程涵宇營養師說，「如果過年想放鬆大吃一下，建議一天一次就好，而且最好在白天大吃，至少身體代謝能力比較快，日落之後就要越吃越少，否則就非常容易發胖。」

外型相當纖細的程涵宇，自然不必擔心發胖，但她透露老公是易胖體質，所以除了會耳提面命上述原則之外，還有一個絕招。「用餐前先喝一杯無糖豆漿！」如此既有營養又沒有負擔，稍微吃一下就會有飽足感。

如果擔心吃太多，用餐前可以先喝一杯無糖豆漿，不但營養又有飽足感。（圖／報系資料庫）

而且，程涵宇建議過年時用餐只吃六分飽就好，因為飯後還會有許多水果、點心，所以要預先留下一些熱量額度應付。「吃零食也要有警覺心，例如蜜汁腰果，一小包140公克就有864大卡，非常驚人，大概吃5顆就是上限了。」

專家建議，過年期間一天只吃一次大餐，日落後就要愈吃愈少，才不會攝取過多熱量。（圖／報系資料庫）

程涵宇笑說，自己也有特別偏愛的年節食物「年糕」，「小時候媽媽過年都會先煎年糕，從上菜前我就開始偷吃，一直到吃完飯還是繼續猛吃年糕。」直到長大後，年糕還是程涵宇的最愛。

「因為年糕是甜食、又是澱粉類，為了要吃它，我就會減少自己的主食額度，有時甚至完全不吃飯、麵來平衡熱量。」程涵宇提醒，年糕很容易發霉，如果發現有霉斑就整塊丟棄，千萬不要只把發霉的地方切掉後繼續吃，因為黴菌透過高溫未必能去除，吃下去反而會傷肝。

(中時新聞網)