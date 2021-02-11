美股走勢分歧 道瓊指數再創新高 08:282021/02/11 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）示意央行在可預見的未來不會改變低利率政策後，華爾街股市今天仍走勢分歧，道瓊指數收盤再創紀錄新高。 道瓊工業指數上漲61.97點或0.20%，以31437.80點作收。 標準普爾指數下跌1.35點或0.03%，收3909.88點。 科技股那斯達克指數下跌35.16點或0.25%，收13972.54點。（譯者：楊昭彥）1100211 MSCI雙降台股不怕 南電入列成分股最風光 盤中零股交易上路100天 小資族存股應培養兩大能力 (中央社) #指數 #道瓊 #道瓊指數 #走勢 #分歧 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 MSCI最新季度調整 台股權重兩降一持平 12:242021/02/10 財經 拜登團隊 籲設美中衝突降溫機制 04:102021/02/10 產業財經 MSCI台灣成分股增列南電 佳格轉入全球小型指數 08:292021/02/10 財經 三義舊山線勝興鐵道覓境 再添旅遊新亮點 19:212021/02/10 寶島 因應春節旅遊人潮 中市3大風景區啟動人流管制 16:522021/02/10 生活 花美男陳佑2020年收穫豐富 04:102021/02/10 娛樂新聞 台股未到頂 谷月涵喊2萬點 04:102021/02/10 財經要聞 放假囉！春節首日走國道 11重點路段看這裡 06:002021/02/10 生活 台大雲分院技轉高齡營養即食包 04:102021/02/10 地方新聞 台中警局前採特殊時相 改善左轉車流 18:362021/02/10 社會 18歲氧氣美女尺度全開 辣穿熱褲秀白皙美腿 11:002021/02/10 名人 財經熱門新聞 給華為5G開完綠燈後 德國卻轉身砸錢做一件事 - 財經 從國巨慘賠經驗 領悟出主力3個致勝心法！ - 財經 澳痛失最大金主？ 陸轉向歐17國進口商品 5年計畫曝光 - 財經 全球車廠求救台積 韓車用晶片也缺爆 揭三星不救內幕 - 要聞 業者哭哭 澳洲龍蝦俗俗賣 災難性失業潮要來了？ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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