美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）示意央行在可預見的未來不會改變低利率政策後，華爾街股市今天仍走勢分歧，道瓊指數收盤再創紀錄新高。

道瓊工業指數上漲61.97點或0.20%，以31437.80點作收。

標準普爾指數下跌1.35點或0.03%，收3909.88點。

科技股那斯達克指數下跌35.16點或0.25%，收13972.54點。（譯者：楊昭彥）1100211

(中央社)