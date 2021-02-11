【1】《陽光普照》挺進奧斯卡15強

美國影藝學院台灣時間10日宣布第93屆奧斯卡金像獎最佳國際電影（原最佳外語片）初選短名單，國片《陽光普照》從全球93部電影中脫穎而出入選15強。這是繼《賽德克·巴萊》，暌違9年台灣電影再度打進奧斯卡金像獎國際資格賽；女主角柯淑勤難掩興奮說：「期待進入5強決選！」

【2】打疫苗 僅醫護人員可選擇廠牌

繼AZ疫苗後，衛福部長陳時中昨天宣布，我國已與美國莫德納藥廠簽約，採購505萬劑的疫苗，預計5、6月到貨，施打對象依先前所公布的優先施打族群開始，但若有醫護人員不想接種AZ疫苗，想接種莫德納疫苗也可以，會給予基層醫護選擇空間。此外，陳時中也透露已與國內某藥廠達成協議採購500萬劑與購買500萬劑的開口合約，據悉，即為剛進入臨床試驗第二期的聯亞疫苗，最快5月就能交貨，至今年中前，台灣至少有1025萬劑疫苗可用。

【3】正義魔人檢舉 5年多3倍變600萬件

國民黨立委李貴敏近期頻接獲民眾陳情交通檢舉氾濫，她調閱資料發現民眾的直覺正確，近年交通違規檢舉案件數的確逐年增加，尤其近5年檢舉量竟成長3倍，光是去年民眾檢舉違規件數近600萬件，為歷年新高。

【4】近3年最猛 鼠年台幣升值5.69％

中央銀行緊盯下，鼠年匯市封關連2天收平盤，昨日以28.39元穩穩地畫下句點，未越28元雷池一步。回顧金鼠年台幣走勢，先後突破「楊金龍防線」與「彭淮南障礙」，累積升值5.69％、為3年來最大，若加回央行尾盤作價「沒收」的部分，實質升幅更高達7.28％，改寫10年來紀錄。

【5】桃園疼孫買養樂多 阿嬤驚喜刮中100萬

桃園市大園區1名8旬阿嬤日前出門幫孫子買養樂多，順道在中華路「財可富彩券行」買刮刮樂，陸續刮中一些小獎，在店員勸說下試買2000元面額的「2000萬超級紅包」，幸運刮中100萬元大獎，笑得合不攏嘴，直說：「今年可以包大紅包給孫子了！」

(中時新聞網)