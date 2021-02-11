過年期間難免大魚大肉，營養學專家王進崑博士建議，若能搭配當季水果像是柑橘、蘋果、草莓、葡萄等，都具活化解毒酵素的效果，有益健康。尤其微酸帶甜好滋味的葡萄，如果能整顆連皮吃，還能吃進滿滿花青素、單寧酸等養分。不過有人擔心葡萄會有農藥殘留，怕皮洗不乾淨，只好一顆顆葡萄剝皮，弄得雙手黏膩，果汁竄流很麻煩。對此，專家提供挑選葡萄的秘訣，一眼就能看出皮上白粉的端倪。

農委會指出，以台灣產的巨峰葡萄來說，農民在葡萄在快成熟時就會套袋，防止蟲害和鳥害，也讓果皮顏色也會更均勻。至於新鮮葡萄表面一層白色果粉，那是保護膜，其實越厚越好。

如果民眾還是對葡萄表皮粉狀有疑慮，《就愛吃水果》一書作者童嘉提醒，葡萄皮上的白粉是果粉還是藥斑，可以從粉末的分布狀況來判別：均勻分布整顆果粒者為果粉，若集中在果粒下緣，恐為藥斑。

葡萄皮上是果粉還是藥斑? 辨識妙方。(圖/童嘉、新自然主義提供)

●提起來不掉果、果軸呈黃綠色最新鮮

至於葡萄新鮮與否，以目視來看，盡量挑選外觀無傷疤、表皮顏色一致、穗型呈倒圓椎形，果實飽滿、硬實不軟化，沒有脫粒掉果、裂果和壓傷的葡萄串。同時果軸黃綠色較新鮮，變黑則可能過熟或經過生長素處理。

不過市面上的葡萄販售時多已裝袋，專家表示，這時也可以略為嗅聞袋內氣味：若是香甜則屬新鮮，如果已有像葡萄酒般的發酵或腐敗氣味，就不宜選購。

●清洗時切忌破皮 容易發霉

專家指出，買回家的葡萄不要一直存放在塑膠袋內，否則會裂果、腐爛或發霉。最好從袋內拿出，放在紙張上完整包覆起來，置放冰箱內通風處，不要擠壓，並且盡早食用。

童嘉也提醒，最好要吃時再用大量清水輕輕搓洗葡萄，處理時別用拔的，應該在不剪破皮的狀態下，保留一點點蒂頭，清洗時才不會汙染果肉。

想要整顆吃葡萄，這樣做就能洗得很乾淨。（圖／童嘉、新自然主義提供）

●葡萄含糖份高 糖尿病患需酌量

葡萄含有多酚類與花青素、單寧酸及維生素C，如果可以連皮帶籽一起吃下肚，防癌、抗老、養生都有助益。它還有大量葡萄糖和鐵，婦女、兒童及貧血者可以補充。但是要特別提醒糖尿病患，由於葡萄糖分高，糖友吃過量恐會影響血糖數值，切記要忌口，淺嚐即可。

(中時新聞網)