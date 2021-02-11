今是除夕夜，受東北季風的影響，中央氣象局針對5縣市發布大雨特報，包括新北、基隆北海岸、宜蘭、台東縣及連江縣地區皆有局部大雨發生機率，提醒民眾出門要記得攜帶雨具，氣象粉專《台灣颱風論壇》表示，這波雨勢將在下半天後逐漸趨緩，各地將轉為多雲天氣型態。另外，初六開工日，將有另一波冷空氣南下，屆時雨氣會再增多，北台灣氣溫也將下降至12度以下的低溫。

中央氣象局表示，今（11）上午鋒面影響，各地及澎湖、金門、馬祖有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率；下午鋒面通過及東北季風增強，中部以北及東北部天氣轉涼，其他地區早晚亦涼，臺灣北部、東半部地區及馬祖有局部短暫雨，中南部地區及金門、澎湖為短暫雨後多雲；今晨各地低溫約16到19度，預測白天中部以北及東半部高溫約21至25度，南部仍可達27度左右。

氣象粉專《台灣颱風論壇│天氣特級》表示，今全台上半天前鋒面影響，各地降雨險著且全面，有局部性大雨的發生，因此提醒民眾留意天氣變化。這波雨勢在下半天後，隨著鋒面逐漸通過、東北季風增強，各地降雨狀況就會逐漸趨緩，將轉為多雲的天氣型態，唯迎風面的北部及東半部，仍有局部陣雨。

明（12）日東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，臺灣北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴；今、明兩天基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海地區有長浪發生的機率，明日馬祖也有長浪發生的機率。

另外，據臉書粉專《天氣職人-吳聖宇》指出，大年初六開工日（17日），有另一波冷空氣南下，迎風面地區降雨可能再增多，同時溫度有更為下探的趨勢，有機會達到大陸冷氣團等級，北台灣低溫可能下降到12度或更低，不過時間尚早，詳細的影響情況仍有待後續再觀察。

(中時新聞網)