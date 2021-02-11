拜登前不久才說 還沒機會和習近平對話

據兩名消息人士說，美國總統拜登準備今天（11日）與中國大陸國家主席習近平通話，而這將是他上任以來的第一次。

據美國媒體報導，就在美中關係因香港、貿易，技術和新疆人權等問題持續緊張之際，這兩大世界經濟體領袖將對話。不過，白宮發言人不願就此發表評論。

拜登上任至今，已和歐亞等盟國領袖，甚至俄羅斯總統普丁通過話，但目前尚未與習交談。拜登與團隊已表明，將對北京採取較對抗性的策略。而美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在任命聽證會中也直指，中方對美構成最重大的挑戰。

(中時新聞網)