原PO於知名網站購入一雙新鞋，沒想到收到貨後，鞋子卻都是同一隻腳。(摘自爆怨公社)

原PO網購收到一雙左腳，沒想到換貨後又收到一雙右腳。(摘自爆怨公社)

不少人都想趁農曆春節到來，穿新衣、換新鞋迎接新年新氣象，一位女網友在過年前網購一雙鞋子，開箱後卻收到「1雙左腳」。她趕緊啟動換貨程序，並總算在過年前最後一刻收到新鞋，滿懷期待的開箱結果，沒想到又讓她再度崩潰，送來的竟然是「1雙右腳」。

這位女網友9日在臉書「爆怨公社」上表示，為了能夠在過年前穿到新鞋，於知名網站購入一雙新鞋，沒想到收到貨後，鞋子卻都是同一隻腳，只來2隻左腳讓她哭笑不得。

原PO隨後趕緊連絡賣家退換貨，所幸貨運公司非常給力，總算在年前將另一雙新鞋送達。不過，原PO開箱後又傻眼了！賣家確實將原本送來的兩隻左腳換掉了，但這一次，收到的卻是2隻右腳，這讓原PO崩潰直呼，「Ｘ的！ 早知道 先開箱再讓貨運離開⋯⋯」。

文章一出，網友也傻眼表示，「我也曾經收過某大平台某大品牌球鞋是兩隻左腳」、「對不起～我笑了，但真的很令人傻眼耶」、「不好意思⋯我笑翻了」。而這起事件也讓網友想到前陣子流傳的網購笑話，明明是寄錯貨，但賣家回復卻說，「親，我們的腳都是長這樣，是您的腳長反了，您有問題喔！」

(中時新聞網)