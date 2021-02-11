高雄市議員黃捷（前者）刷馬桶照片遭妹妹黃蓉（後者）曝光。（圖／取自臉書「鳳山黃捷會客室（黃捷 官方社團）」）

高雄市議員黃捷刷馬桶照片遭妹妹黃蓉曝光。（圖／取自臉書「鳳山黃捷會客室（黃捷 官方社團）」）

無黨籍高雄市議員黃捷6日挺過罷免危機，以不同意票數6萬5391票大勝同意罷免票數5萬5261票，創下26年來罷免案不同意票高於同意票、反罷免成功的紀錄。恰逢農曆年節期間，黃捷趁年假大掃除，認真刷馬桶的模樣卻遭妹妹黃蓉偷拍外流，黃蓉打趣道：「我姐才是真的鳳山清潔隊。」引爆網路討論。

黃蓉昨日（10）小年夜在臉書社團「鳳山黃捷會客室（黃捷 官方社團）」發文，寫道：「我姐才是真的鳳山清潔隊，祝大家小年夜新年快樂！」附圖則是黃捷頭髮紮起、身著居家服、穿著拖鞋、戴著口罩與手套認真刷馬桶的側拍趙。

文章一出，單日即湧入超過130則留言。網友紛紛回應：「我家的馬桶可以也順便來清一清嗎？拜託！」「我家也需要，謝謝議員幫忙！報告，馬桶外面側面也要刷乾淨喲」、「看這戰戰兢兢的樣子，馬桶應該1年都沒洗了」、「有到府服務嗎？哈哈」、「被議員工作耽誤的刷馬桶大師」、「確認過眼神，黃捷女神很認真的在打掃，新年快樂」、「哇……真的是非常專業的清潔隊員耶。難怪高雄才能有一個專業又認真的議員，讚」。

此外，也有網友吐槽：「妹妹不用幫忙喔？安內甘賀？」「拍攝者不救？」「會不會拍完照就換成妹妹繼續刷馬桶？」「妹妹負責監工」。不僅如此，網友留言：「什麼鬼啦？議員也要刷馬桶！」意外釣出黃蓉本人回應：「捷辦選擇不剝奪她的興趣。」黃捷官方臉書也現身回應：「（小編）老闆不但問政犀利，刷馬桶那更不是蓋的⋯…」黃蓉也爆料黃捷：「她真的嚴重潔癖。」

臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書「鳳山黃捷會客室（黃捷 官方社團）」）

臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書「鳳山黃捷會客室（黃捷 官方社團）」）

(中時新聞網)