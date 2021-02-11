除夕夜是團圓的日子，卻有家庭發生憾事，南韓一名年僅21歲公務員女子8日被發現在家失去生命跡象，而她過往接受過知名主持人劉在錫的訪問，當時以最年輕7級公務員身分介紹她的工作，如今傳言她遭職場霸凌輕生，節目組緊急將該集內容下架，以免造成二度傷害。

據南韓媒體報導，這名21歲的金姓女公務員去年10月曾受邀錄製劉在錫的節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，內容提到她才20歲就考取7級公務員職等，創下歷年來最年輕的紀錄，金姓女公務員在節目中分享讀書技巧及現在的工作範疇。據了解，南韓公務員從9級開始算，最高到1級，即便考取最簡單的9級，要升到7級大多要花上7-10年的時間，金姓女公務員則直接一口氣考到7級，非常了不起。

金姓女公務員曾在節目中露出燦爛笑容，如今卻不在人間令人鼻酸。（圖／tvN）

金姓女公務員任職於首爾市立美術館，姣好的外型和鐵飯碗的工作令外界稱羨，未來的前途也備受看好，想不到8日卻傳來她在家身亡的不幸消息，目前警方初步研判為輕生，而有南韓媒體報導金姓女公務員想不開的原因，原來是不堪職場霸凌走上絕路，但警方初步調查否認，「沒有辦法確認死因與職場霸凌有關，家族也表示沒聽說過有職場不快等情事。」

首爾市立美術館同僚則表示，由於新冠肺炎肆虐，有一半的員工目前都在家裡上班，對於同事在家身亡的事情，內部無法掌握到確切的原因，指出死者待在學藝研究部門約1年，負責總務相關業務，沒有聽說她被排擠，假設員工有心理上的困擾，內部有提供諮詢的機構，但從來沒聽聞死者去諮詢，當傳出她因職場霸凌輕生的消息後，大家也都很震驚。

為了不造成家屬二度傷害，節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》將傳到Naver TV、YouTube頻道的內容全下架，僅保留tvN VOD頻道。

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(中時新聞網)