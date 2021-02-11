國道3號南下371.1公里田寮路段，今凌晨零時30分許發生一起翻車死亡車禍！一部白色自小客車在路中翻覆，還遭後方車輛追撞，駕駛下車查看，驚見車旁躺了一名男子，嚇得緊急報警，警消到場時，該男子已無生命跡象，由於現場無人目擊事故經過，警方仍在調查肇事原因與死亡男子身份。

國道3田寮段凌晨自小客翻覆遭後方車追撞，駕駛下車查看驚見車旁躺一男屍。（圖／翻攝畫面）

據了解，發生事故時由於該路段沒有路燈，相當昏暗，造成經過車輛閃避不及從後方追撞，據追撞翻覆車輛的駕駛表示，撞上時只感覺有撞到東西，接著就失控擦撞路邊護欄，下車查看才知道一部車翻覆在路中間，車旁還躺著一個男子，嚇得趕緊報警。

據了解，翻覆的白色自小客駕駛是31歲陳姓男子，不明原因撞擊內側護欄後翻覆，疑未繫安全帶被拋出車外，事後41歲劉姓男子及32歲宋姓男子開車經過，因當時視線不佳，反應不及撞擊白色自小客車後肇事，並造成陳男死亡，警方仍在釐清肇事原因。

(中時新聞網)