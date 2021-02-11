10日小年夜受鋒面接近及東北季風增強影響，全台各水庫待命實施人工增雨作業，包括石門、寶二、永和山、明德、鯉魚潭、仁義潭、曾文、烏山頭、南化、甲仙堰、阿公店、旗山等水庫，於11日凌晨各施放2支焰劑。

水利署指出，後續將委託中科院在曾文水庫實施高空焰彈增雨，增強降雨效果，也提醒民眾，目前旱象持續，呼籲節約用水。

(中時 )