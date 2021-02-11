鋒面接近全台各水庫實施人工增雨 水利署呼籲民眾節約用水 09:192021/02/11 中時 楊宗灝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園石門水庫11日凌晨施放焰劑進行地面人工增雨作業。(北區水資源局提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 10日小年夜受鋒面接近及東北季風增強影響，全台各水庫待命實施人工增雨作業，包括石門、寶二、永和山、明德、鯉魚潭、仁義潭、曾文、烏山頭、南化、甲仙堰、阿公店、旗山等水庫，於11日凌晨各施放2支焰劑。 水利署指出，後續將委託中科院在曾文水庫實施高空焰彈增雨，增強降雨效果，也提醒民眾，目前旱象持續，呼籲節約用水。 施打率最高 以色列疫情有望4月結束 竹市今恢復探病 解除集會限制 (中時 ) #實施 #鋒面接近 #各水庫 #全台 #甲仙 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 寒流恐這天報到 小年夜變天春雷響 雨越晚越大 08:122021/02/10 生活 除夕夜濕涼！午後各地雨勢趨緩 初六低溫下探12度 07:492021/02/11 生活 春節連假金瓜石、九份走春 依遊客總量實施3階段管制 16:132021/02/10 生活 全台最高派出所 服務拿4.9顆星 04:102021/02/10 地方新聞 鋒面降雨到除夕中午 東北季風下半天開始接手 21:322021/02/10 生活 小年夜省道路況 銜接國道口、主要幹道、觀光景點易塞 12:352021/02/10 生活 過年可望呼吸好空氣 高市前20大工廠空汙排放量降載 14:222021/02/10 生活 缺水 農民盼鋒面降雨救急 04:102021/02/11 地方新聞 雷雨鋒面急速接近涵蓋全台 過年降雨高峰時段曝光 18:362021/02/10 生活 本土＋1 護理師一家7口全染疫 04:102021/02/10 焦點要聞 天文迷春節注意！金星木星將在這天相遇 4年來最接近一次 21:472021/02/10 生活 生活熱門新聞 小年夜也有3大禁忌 做錯恐窮一整年 - 生活 日本廚師煮飯秘技！電鍋內加冰塊 米粒好吃到爆 - 生活 護理師一家7口染疫 桃巿衛生局揭這家人最害怕的事 - 生活 過年包多少給父母最理想？財經部落客曝最佳數字 - 生活 寒流恐這天報到 小年夜變天春雷響 雨越晚越大 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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