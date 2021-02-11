NBA聯盟總裁席爾佛(Adam Silver)祭出最新命令，他美國時間10日下令全聯盟球隊都必須照規定播放賽前國歌(美國或加拿大的)！NBA的30支球隊，僅有達拉斯獨行俠開季至今居然沒有播放過一次美國國歌，真的變成了「獨行俠」，引起全國球迷側目，德州的立法機關要求擁有稅金參與的活動必須要播放國歌。

獨行俠老闆庫班(Mark Cuban)開季時下令不要播放賽前國歌，由於他們主場沒開放觀眾，一開始外界都沒發現。庫班向美媒《The Athletic》表示，他不播放國歌是為了尊重另一群人。

「我們向來尊重大家對國家與國歌懷抱的熱情，但我們也聽見很多人不滿的聲音，這些人不認為國歌能代表他們。我們認為這些人的聲音也該被尊重，因為他們過去被忽視了。從現在開始，我希望大家對於此事的注意力能夠轉移到那些意見不同的人身上，唯有如此我們的國家才能更進一步走向團結。」

庫班非常支持NBA球員，去年國歌與國旗爭議時，他公開力挺那些下跪抗議的球員，「我不認為這與愛國或不愛國有關，這是有些球員反應自己在這個國家受到的不公(種族歧視)。」

德州副州長派崔克(Dan Patrick)批評獨行俠「讓德州蒙羞」「打了全美國人一記耳光」「不敢相信這種事發生在德州」，隨後他感謝NBA介入讓庫班就範。白宮新聞秘書莎琪(Jen Psaki)回應此事，重申總統拜登(Joe Biden)非常尊敬國旗，但也能理解憲法保障的和平抗議。

(中時新聞網)