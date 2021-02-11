美國總統拜登今天視察國防部時宣布，將成立中國工作小組，全面檢討中國政策。美國防部表示，預計在4個月內提出建議。這個小組將由國防部長奧斯汀特別助理瑞特納負責。

拜登（Joe Biden）今天下午視察五角大廈時，宣布針對中國成立一支國防部特別工作小組，檢討美軍面對北京挑戰的戰略方針。

他表示，必須應對中國日益增長的挑戰，以維護和平並捍衛美國在印太地區與全球利益。

拜登也指出，這項檢討必須獲得兩黨及國會、盟友和其他夥伴的支持。這是美國因應中國挑戰、確保美國人能在未來贏得競爭的方式。

國防部隨後透過新聞稿表示，中國工作小組將由瑞特納（Ely Ratner）負責。據傳瑞特納將出任國防部亞洲事務最高官員。

國防部指出，這個工作小組將由包括來自國防部長辦公室、參謀長聯席會議等單位代表共15人組成。

小組將有4個月時間制定就美國對中國的軍事戰略、科技以及部隊架構和態勢、聯盟以及美中雙邊防禦關係，給予評估和建議。小組也將與跨部門合作夥伴對話，確保政府的中國政策保持一致。

(中央社)