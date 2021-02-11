美國學者何瑞恩今天說，北京近年對台施壓、鐵腕管治香港與新疆，美中難以化解分歧；北京愈是對台施壓，美方愈可能明顯支持台灣。美中關係在可預見的未來將跌宕起伏。

何瑞恩（Ryan Hass）並說，總統蔡英文穩健、可靠，美國總統拜登在台海議題上重視這些特質，可望持續追求協助台灣面對外在威脅時感到安全、追尋經濟利益、在國際舞台上感受尊嚴與敬重的政策目標；北京愈是對台施壓，美方愈可能明顯支持台灣。

費城智庫外交政策研究所（FPRI）美東時間10日舉辦視訊研討會，由FPRI亞洲計畫主任戴傑（Jacques deLisle）主持，邀請華府布魯金斯研究所（Brookings Institution）資深研究員何瑞恩討論美國對中政策等議題。

華府政學界近幾個月熱烈討論美國是否該揚棄40多年來的政策，從戰略模糊轉向戰略清晰，明確承諾美軍將在中共武力犯台時協防台灣。何瑞恩對此持保留態度。

他說，台灣關係法闡明美方觀點與利益，美國政策不該偏離這部處理對台事務的國內法。美方也應留意，蔡總統勇敢挺住黨內基本教義派壓力，在台灣認同與兩岸議題上展現穩定一致做法，美方改變長期政策將製造問題，恐影響台灣政局與2024年大選。

曾任白宮國家安全會議（NSC）中國、台灣及蒙古事務主任的何瑞恩說：「我尚未被說服我們有必要轉向（戰略清晰），做任何決定前都應該評估負面風險。」

蔡總統2016年上任以來，北京壓縮台灣國際空間，對台加強文攻武嚇，中共軍機擾台日益頻繁。另一方面，北京打壓香港公民自由、壓迫新疆維吾爾族人，引起美國朝野撻伐，成為美中關係惡化因素之一。

何瑞恩說，美方無法對中方上述作為視而不見，但北京認定這些是內政議題，其他人無權置喙，不會屈服於外在壓力調整做法。這種基本分歧預料將持續一段時間。

另一限制美中關係改善程度的因素是各自國內政局。何瑞恩說，兩國盛行民族主義論調，將對方當作雙邊關係惡化的元凶，雙方領袖大幅改善關係恐被解讀為軟弱，付出政治代價。因此，他認為美中關係在可預見的未來跌宕起伏是合理預測。

戴傑也說，拜登政府強調民主、人權，台灣、新疆等議題確實讓美中關係發展面臨限制，也對美方切割議題形成挑戰，「你能在氣候議題上合作，而不被其他議題干擾嗎？」

何瑞恩表示，美中陷入長期體制競爭，再努力都難以改變對方，雙方都想向世界展現自己的治理與社會模式比對方更有效率。聲望終將由表現決定，哪個體制表現得更好、更能釋放人民潛能，將在國際體系享有更大影響力。

(中央社)