大聯盟官網今（11）日報導，費城費城人隊簽前馬林魚隊「終結者」、36歲老將金茲勒（Brandon Kintzler）來補強牛棚。值得注意的是，馬林魚想用大聯盟約留金茲勒，但他寧願與費城人簽小聯盟約，獲邀參加大聯盟春訓。因費城人的條件是如果球季開幕他就被列入大聯盟名單，可獲300萬美元年薪，球季期間還有最多100萬美元獎金。

不過費城的媒體對金茲勒應該不會太客氣，此因去年馬林魚曾發生新冠肺炎群聚感染，多人被隔離停賽，陣容變差，當時費城媒體曾譏笑馬林魚是一條「墊底魚」，但在球季開幕首戰馬林魚卻擊敗費城人，金茲勒便忍不住反唇相譏。

尤其在季後賽首輪外卡賽馬林魚淘汰芝加哥小熊隊後，金茲勒還把費城媒體譏笑馬林魚的用詞印在T恤上，並穿到球場亮相，譏刺費城人連季後賽都進不去。這次如果金茲勒球季開幕沒升上大聯盟，恐怕會被費城媒體罵翻。

金茲勒大聯盟生涯已有11個球季，待過釀酒人、雙城、國民、小熊、馬林魚隊，在雙城隊時擔任終結者，後來轉為布局投手或負擔中繼任務。去年在馬林魚又成為終結者，戰績2勝3敗1中繼12救援、自責分率2.22，表現不錯；生涯總戰績22勝23敗84中繼61救援、自責分率3.31，年紀雖大仍是可用之兵。

此外，費城人也用小聯盟約簽下36歲的前馬林魚隊外野手喬依斯（Matt Joyce），邀請他參加大聯盟春訓。去年他在馬林魚出賽46場，打擊率2成52，有2支全壘打、14分打點，2017年曾締造個人單季新高25轟。

(中時 )