新冠肺炎新冠肺炎在歐美各國肆虐，除了配戴口罩，維持安全的社交距離，也成為現代人生活的新模式。但日前英國有一戶人家，在教堂為夫親舉行喪禮時，一位母親在儀式上難忍悲痛哭泣，兒子見狀想上前安慰，卻被葬禮司儀為了防疫大喊：「不要靠近！」讓人不忍，也引發外界議論。

綜合外媒報導，一名年約43歲的男子克雷格．比克內爾（CraigBicknell）對媒體投訴，提到自己的父親日前不幸過世，親友全部聚集當地教堂，送父親最後一程。但英國最近疫情嚴峻，葬禮上所有到場觀禮的親友，座位全部被拉開，位子之間都間隔大約1.5公尺，以維持安全的社交距離。

而克雷格看到媽媽在父親的葬禮上，哭到不能自己，沒多想就將椅子搬到媽媽身旁，希望安慰傷心的媽媽，沒想到他搬椅子的動作，被葬禮司儀大聲阻止，要求他坐回原本的位置，讓克雷格有點生氣，認為司儀的要求很不近人情。而這消息曝光後，有人認為應該要給予通融，有人則認為要堅持防疫原則，但司儀的「不要靠近」喝斥到底對不對，作法外界見仁見智。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)