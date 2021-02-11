位於高鐵台南特定區、斥資逾20億元打造的大台南會展中心，目前正積極趕工，預計6月完工，啟用後，將交給營運商辦理首展，被看好可望為高鐵特定區吸引更多的人潮與商機，帶動大台南經濟及產業發展。

沙崙綠能科學城建置趨於成熟，周邊發展也備受關注，大台南會展中心以鯤鯓造型屋頂，搭配斑駁歷史感的古蹟紅牆外觀吸睛，它同時也是國內距離高鐵站最近的智慧綠能會展中心，加上最近二條道路高發三路直通歸仁市區、歸仁十三路直通關廟等開闢完成；及大潭交流道改善延伸施工中完工等，交通動脈四通八達方便，有利於未來招商，配合周邊產業聯結，將可吸引產業進駐、行銷平台。

工務局指出，會展中心建築特色在於展場屋頂具有13組鋼構桁架，搭配全台首度使用於室內的鋼纜，整體鋼構屋頂，形塑台南鯤鯓造型意象，搭配外觀營造出貌似古蹟的紅牆斑駁歷史感以及岩層堆疊感，十分有創意；規畫興建可彈性使用的601個展覽攤位，淨高為12公尺以上無柱空間，並包含1000人、800人會議室各1間，5間100與3間20人會議室空間，容納小客車250輛供彈性使用戶外廣場，小客車550輛、機車464輛停車空間。

工務局說，大台南會展中心最大特點在於會議廳可多元使用，可以將1000人的會議廳隔成4間250人的小會議廳；800人會議室亦可隔成300人與500人的小會議廳，這種可以多元運用的會議廳在南台灣首屈一指，更將由經營會議廰有成的集思國際會議顧問來經營管理，對於會展中心的未來使用有加成的效果。

(中時 )